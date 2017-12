Amador termina em pancadaria e prefeito acaba com o campeonato

Final teve briga generalizada, com torcedores

invadindo o gramado para participar da confusão

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma pancadaria generalizada, entre jogadores, dirigentes e até parte da torcida, incluindo mulheres. Foi este o espetáculo da final do campeonato amador de Santa Cruz do Rio Pardo, no último domingo, 3, no estádio “Leônidas Camarinha”. Não havia seguranças suficientes e nem policiais. Segundo consta, a briga envolveu mais de 60 pessoas e muitas ficaram feridas.

O jogo valia o título do campeonato e o Guarani da Estação vencia o Vila Oitenta por 1×0 quando, faltando apenas cinco minutos para o término da partida, começou uma confusão após o árbitro assinalar uma falta.

Foi o estopim para uma das maiores brigas já ocorridas no estádio municipal “Leônidas Camarinha”. Enquanto os próprios jogadores trocavam socos e pontapés no gramado, torcedores também invadiram o campo, aumentando a violência. Em vídeos espalhados nas redes sociais, é possível ver que a briga teve a participação até de mulheres, que também pularam o alambrado.

No início do campeonato, há dois meses, uma briga generalizada aconteceu no jogo entre Força Jovem e Atlético, inclusive com a participação de torcedores. Vários atletas foram excluídos da competição, que seguiu até a final do último domingo, quando uma nova briga encerrou o campeonato.

É o fim!

Na segunda-feira, 4, em entrevista à rádio Difusora, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) lamentou a violência e anunciou que a prefeitura não vai mais organizar o campeonato amador. “Enquanto eu for prefeito de Santa Cruz, não tem mais campeonato amador”, afirmou.

Otacílio disse que a prefeitura não pode bancar o custo de policiais e seguranças para garantir a realização dos jogos sem violência. “Aquilo é um local para diversão”, explicou, “mas ninguém sabe até onde a violência pode parar”. Segundo ele, há notícias de feridos com uma certa gravidade.

O prefeito, entretanto, disse que, caso seja criada uma liga amadora para organizar um outro campeonato, a prefeitura pode ceder o estádio, desde que a entidade garanta a segurança e banque todos os custos de arbitragem e troféus.

O campeonato deste ano não teve um campeão declarado. Na semana passada, em entrevista ao site “Santa Cruz News”, o secretário de Cultura e Esportes, Luciano Pimentel, disse que o setor da pasta que organizou o campeonato ainda vai tentar identificar os envolvidos na briga.

Segundo ele, todos serão julgados e “é bem provável” que todos sejam impedidos de participar de qualquer competição esportiva organizada pela prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo.