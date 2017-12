Craques do passado jogaram em S. Cruz

Amistoso solidário aconteceu na tarde de sábado

Os craques de um passado ainda relativamente recente estiveram ontem Santa Cruz do Rio Pardo para um jogo beneficente no estádio “Leônidas Camarinha”. A partida, no final da tarde, reuniu ex-jogadores de importantes clubes brasileiros enfrentaram um combinado de atletas amadores. A “Seleção das Estrelas” teve um time misto, contando até com a presença do prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay. Já o time “Amigos da Bola” foi integrado por jogadores de Santa Cruz.

Celebridades do futebol e da televisão, como o ex-atacante Neto, foram as principais atrações. Neto é o atual comentarista da TV e rádio Bandeirantes. Também estavam João Paulo (ex-Guarani), Careca (ex-São Paulo), Edílson e Tupãzinho (ex-Corinthians), entre outros. Houve uma partida preliminar entre os garotos do CAS (Clube Atlético Santacruzense) e o Sport Sindical.

O ingresso foi um quilo de alimento não perecível, cujo total será dividido entre o Lar São Vicente de Paulo e a Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo.

Os jogadores “aposentados” deram autógrafos e posaram para fotos, inclusive ao lado do deputado santa-cruzense Ricardo Madalena (PR). O prefeito de Ourinhos, Lucas Pocay, foi um dos artilheiros do primeiro tempo, com dois gols. A seleção venceu por 7×4.