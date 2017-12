MP investiga prefeito de Espírito Santo por contratação ilegal

‘Ficha Suja’ foi nomeado secretário

O Ministério Público da comarca de Santa Cruz do Rio Pardo abriu inquérito para investigar a conduta do prefeito Afonso Nascimento Neto (PMDB), de Espírito Santo do Turvo, por contratação irregular. Segundo consta, uma denúncia anônima chegou ao MP informando que o comerciante Joel Martins de Paiva Júnior é secretário municipal mesmo tendo sido condenado por improbidade administrativa em 2012, num processo que também envolveu a ex-prefeita Luciana Retz e o filho dela, Thomaz Retz Vilela Pinto. Em 2014, a Justiça determinou que os nomes dos réus fossem lançados no Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa. Com isso, pelas regras da “Lei da Ficha Limpa”, Joel não poderia ser o atual secretário de Gestão e Patrimônio da prefeitura de Espírito Santo do Turvo.

A condenação, inclusive, foi também monetária e os réus tiveram de ressarcir os cofres do município pelos prejuízos causados por uma suposta fraude na contratação de serviços de um jardineiro na gestão de Luciana Retz, quando Joel era o secretário de Obras do município.

Na ação, o Ministério Público sustentou que, além da falta de licitação para a contratação do jardineiro Tonico Galdino, teria ocorrido fraude quando Joel ficou com o talão de notas do profissional e fez emissões em valores superiores ao efetivamente pago. Na sentença, porém, o juiz Antônio José Magdalena disse que não havia provas da fraude, mas condenou Joel e Luciana pela falta de procedimento licitatório na contratação do jardineiro.

A contratação de Joel como secretário é ainda mais grave porque a Lei Orgânica de Espírito Santo do Turvo proíbe a nomeação de pessoas “declarada inelegível em razão de condenação pela prática de ato ilícito, nos termos da legislação federal”.

A vedação foi inserida na lei de Espírito Santo do Turvo em fevereiro de 2012, através de emenda aprovada pela Câmara e promulgada pelo então presidente Geraldo Teixeira.

Após ser intimado pelo Ministério Público, o prefeito Afonso Nascimento terá prazo para explicar os motivos da contratação do secretário de Gestão. Geralmente, neste tipo de ação o agente político não pode alegar desconhecimento do caso judicial.

O inquérito pode, inclusive, progredir para uma ação civil pública contra todos os envolvidos, caso a nomeação do secretário seja considerada realmente irregular.