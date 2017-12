Natal mágico em Ipaussu

‘Natal das Luzes’ em Ipaussu foi inaugurado na

noite de ontem; praça e lago estão iluminados

Milhares de pessoas acompanharam na noite de ontem, em Ipaussu, a abertura do “Natal das Luzes”, com a presença de autoridades. O prefeito Sérgio Guidio declarou oficialmente inauguradas as decorações da praça Raphael de Souza e do Lago Municipal. Os enfeites natalinos em Ipaussu são considerados os mais atrativos e tradicionais de toda a região.

Na solenidade, na praça central de Ipaussu, uma multidão assistiu a um pequeno vídeo narrando o trabalho das cerca de 60 pessoas, a maioria mulheres, que produziram as peças natalinas da decoração.



São servidoras, costureiras anônimas e até voluntárias que desde o mês passado confeccionaram as peças num barracão cedido pela Fundação Sylvestre Ferraz Egreja. No grupo de trabalhadoras está até a primeira-dama, Ana Paula Cândido, uma das coordenadoras do “Natal das Luzes”.

No Lago Municipal, formou-se no centro a “Ilha do Gelo”, onde um equipamento simula soltar flocos de neve nos visitantes. O local é acessado através de uma passarela e já é considerado a principal atração da decoração natalina em Ipaussu. Haverá, ainda, um local para venda de artesanato, num projeto que vai beneficiar os artesãos da cidade.

Na praça principal da cidade, a “Casinha do Papai Noel” neste ano virou “cozinha”, já que um dos temas são guloseimas. Centenas de quilos de balas serão distribuídos às crianças até a véspera do Natal. O Papai Noel, porém, vai chegar no próximo sábado, 16.

Toda a decoração é feita com garrafas pet, que começaram a ser coletadas no início do ano. Os organizadores estimam que pelo menos 250 mil garrafas foram necessárias para produzir os enfeites na praça e no lago de Ipaussu.

A abertura oficial atrasou quase uma hora. Uma multidão aguardava as luzes acenderem enquanto ouviam os discursos de autoridades. O deputado federal Milton Monti (PR) prestigiou a solenidade e, em discurso, prometeu ajudar o prefeito Sérgio Guidio através de emendas parlamentares.