O sonho da casa própria, aos 78 anos

Casal de idosos é sorteado pela CDHU

e realiza o antigo sonho da casa própria

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Waldir Tavares já está aposentado há anos, mas tem uma atividade que realiza com a disposição de uma criança. Membro da igreja Congregação Cristã no Brasil, ele é músico da orquestra e integra o Ministério há mais de meio século. Difícil a semana em que perde um culto. Agora, Waldir — na verdade Wadir, como diz o documento de identidade, mas o nome não “pegou” — tem um motivo a mais para ir à Igreja. “Ganhei um presente de Deus”, diz, emocionado, ao lado da mulher Maria Aparecida Celestino Tavares.

Ambos têm 78 anos e foram sorteados pela CDHU. Em março ou abril, vão se mudar para uma das unidades do conjunto habitacional que está sendo construído nos altos da cidade, aliás bem próximo da Congregação Cristã do bairro São João.

Waldir e Aparecida já foram proprietários de um imóvel. No entanto, isto faz muitos anos. “E foi por pouco tempo”, disse. Na época, a família se atrapalhou financeiramente e Waldir não teve dúvidas: vendeu logo a casa para não se complicar ainda mais. Desde então, há mais de 30 anos o casal precisa pagar aluguel.

Waldir trabalhou muitos anos “na roça”, como gosta de dizer. Depois, passou pela indústria Suzuki até se aposentar. Casou-se cedo com Aparecida e há mais de 60 anos frequenta a Congregação Cristã no Brasil. Há poucos anos, o casal disse que começou a perceber “sinais” durante os cultos. “Com certeza Deus iria cumprir uma promessa na nossa vida”, diz Aparecida.

Waldir disse que há uns oito anos, num período em que pedia a Deus uma casa própria, ouviu num culto que o desejo seria cumprido antes dele baixar a sepultura. Quando a CDHU anunciou as inscrições para casas próprias, o casal resolveu se inscrever. Claro que, embora esperançosos, os dois tinham receio por causa da idade. É que a maioria dos mutuários são jovens, muitas vezes recém-casados.

No mês passado, no dia do sorteio, Waldir preferiu ficar em casa. Aparecida, entretanto, resolveu enfrentar o calor — e a multidão — no recinto da Expopardo, onde pelo menos duas mil pessoas acompanhavam atentamente a retirada dos números das urnas.

Waldir, na verdade, ficou com o ouvido colado no rádio. Não perdeu uma palavra e sabia, inclusive, que o secretário estadual da Habitação, Rodrigo Garcia, estava comandando o sorteio. Quando ouviu o nome da mulher, já que a inscrição foi feita no nome dela, não parou de chorar. De alegria, claro. E agradeceu aos céus.

Celestina, por sua vez, estava tão nervosa no recinto da Expopardo que não percebeu quando seu nome foi anunciado nos microfones. Foi na segunda vez que ela levou um susto. Em minutos, o telefone da família não parou de tocar. A casa própria estava garantida e a promessa, definitivamente cumprida.

Waldir já faz planos para ampliar a nova casa. “Será que pode?”, diz, mostrando a humildade da família. O motivo é simples: o casal tem cinco filhos, quinze netos e nove bisnetos. Já Aparecida faz planos para trocar cortinas e, quem sabe, arrumar uns tapetes novos.

Veja a relação oficial dos

contemplados pelo sorteio

