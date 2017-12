Santa Cruz perde seu Posto Fiscal

Sem acordo com o prefeito, Estado fecha

unidade e transfere serviços para Ourinhos

A unidade do Posto Fiscal de Santa Cruz do Rio Pardo amanheceu com as portas fechadas na quarta-feira, 6. O governo do Estado desativou a repartição na cidade e transferiu todos os serviços para o Posto Fiscal de Ourinhos. O fim da unidade é o resultado de uma “quebra de braço” entre o município e o Estado de São Paulo. Na verdade, o local já operava como “Posto de Atendimento” e seu fechamento em Santa Cruz já havia sido previsto em abril.

Desde o final do ano passado, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) mudou a política de parcerias com o governo do Estado. Ele determinou o corte dos servidores “emprestados” a repartições estaduais e também acenou com o fim do pagamento de aluguéis para prédios que abrigam órgãos do Estado ou do governo federal.

Na época, até o Cartório Eleitoral esteve ameaçado de ser fechado em Santa Cruz do Rio Pardo, mas um acordo “costurado” com todos os prefeitos da região pelo juiz Leonardo Labríola Menino possibilitou a manutenção do órgão em Santa Cruz. As despesas, que antes eram bancadas pelo município, agora são rateadas entre as cidades que compõem a comarca eleitoral.

O Posto Fiscal esteve ameaçado de ser fechado já no governo de Maura Macieirinha (PSDB). O governo reclamava da falta de prédio para abrigar a repartição e a então prefeita ofereceu o imóvel atual, ao lado da “Casa do Empreendedor”. Entretanto, o Estado exigiu reformas urgentes, que foram feitas às pressas sem licitação pública. Hoje, a ex-prefeita Maura e o ex-secretário José Celso Locali respondem a um procedimento que apura suposta irregularidade na falta de licitação.

Em abril deste ano, o Estado encaminhou um ofício ao prefeito solicitando o empréstimo de servidores para trabalharem no Posto Fiscal. Seria a única forma de manter a repartição na cidade, com todas as despesas pagas pelo município. O prefeito Otacílio nem respondeu ao ofício.

Na última segunda-feira, 4, uma portaria determinou o fechamento da unidade em Santa Cruz. O ato foi cumprido na quarta-feira, 6, de forma melancólica: uma placa comunicou o fechamento do antigo Posto Fiscal. Os santa-cruzenses agora deverão se dirigir ao Posto Fiscal de Ourinhos, que fica no Jardim Paulista.

Prejuízo

O empresário Marcel Pilati, dono do escritório de contabilidade “Solução”, lamentou o fechamento de mais uma repartição estadual em Santa Cruz do Rio Pardo. Segundo ele, o Posto Fiscal era muito utilizado principalmente pelos microempreendedores. “Eles precisam de senhas para a nota fiscal eletrônica, além de outros serviços. Agora, vão se dirigir a Ourinhos, gastando mais tempo e dinheiro”, disse Marcel, lembrando que há um pedágio no trajeto entre as duas cidades.

Marcel disse que, em Ourinhos, o atendimento não deve ser semelhante ao de Santa Cruz. “Será preciso agendar primeiro”, disse. Ele lembrou que a repartição na vizinha cidade certamente vai ter acúmulo de trabalho, prejudicando ainda mais o atendimento.

O empresário também disse que será “inevitável” o aumento de custos de contabilidade para o empreendedor de Santa Cruz, já que os escritórios deverão repassar as despesas de viagens aos clientes.

Entretanto, Marcel acredita que a decisão do governo do Estado fatalmente será revista em poucos anos. “Santa Cruz do Rio Pardo está crescendo muito e acho que vai ter um salto econômico nos próximos dez anos. Assim, será inevitável a volta do Posto Fiscal ao município”, avaliou. Por enquanto, a única saída é a rodovia SP-327, que liga Santa Cruz a Ourinhos.

Viúva recebe de volta

o quadro do patrono

O fechamento do Posto Fiscal estadual em Santa Cruz do Rio Pardo não incomodou apenas comerciantes e empresários que utilizavam os serviços da repartição. Na última quarta-feira, 6, a família do agente fiscal José Luiz Silveira Abreu recebeu de volta o quadro que ornamentava a repartição, que levava o nome do santa-cruzense. José Luiz morreu há 17 anos.

A viúva Maria Aparecida Nelli Silveira Abreu, 73, contou que a cena foi constrangedora. Um dos mais antigos funcionários do Posto Fiscal, Pedro Rodher, foi até a casa dela para levar o quadro. “Ele estava muito emocionado, chorando. Afinal, foi colega de trabalho do José Luiz”, contou Nelli.

Com o fim da repartição, a homenagem a José Luiz também foi desfeita, o que a família lamenta. “Nós achávamos que a homenagem a ele seria para sempre”, disse.

José Luiz trabalhou a vida inteira na repartição fiscal, nos últimos tempos como técnico tributário. O servidor já tinha tempo para se aposentar, mas continuou na ativa. “Ele tinha seis adicionais pelo fato de ter ultrapassado o tempo. Na verdade, o José Luiz tinha sido aprovado num concurso para fiscal de rendas e estava aguardando a nomeação. Por isso, resolveu aguardar”, contou Maria Aparecida. Uma doença grave, porém, chegou antes e José Luiz não suportou um longo período de internação numa UTI. Ele deixou a mulher e os filhos Marcelo e Cristina. O neto Bruno, 10, por exemplo, não conheceu o avô. A família agora espera que uma outra homenagem seja feita a José Luiz Silveira Abreu.