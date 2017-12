Famílias mantêm tradição do Natal

Embora cada vez mais raros, enfeites

ainda mudam fachada de residências

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Não faz muito tempo que existia até um sorteio da residência com a decoração natalina mais bonita de Santa Cruz do Rio Pardo, em concursos patrocinados pelo município ou Associação Comercial. Hoje, enfeitar uma casa pesa no bolso e, cada vez mais, o Natal se transforma numa data eminentemente comercial, perdendo as lembranças religiosas. No entanto, ainda existem famílias que mantêm a tradição dos enfeites natalinos, transformando suas casas em verdadeiros espetáculos de luzes e objetos relacionados à data.

O músico Paulo Batista de Oliveira que o diga. Ele calcula que mantém um presépio no quintal de sua casa, na rua José Rosso, no coração da Vila Saul, no mínimo há 22 anos. “Na verdade, já perdi a conta. Mas acho que é de 22 anos para cima”, brincou.

Professor de música, Paulo tem uma vida atarefada. Ele dá aulas particulares em sua casa, ensina crianças e adolescentes no projeto “Aprendizes” no distrito de Sodrélia e ainda leciona no Centro Cultural Special Dog. Na sexta-feira, ele ainda dava alguns retoques no presépio, lembrando que ainda deveria instalar mais luzes na próxima semana.

O presépio de Paulo ganhou em 2017 um “caminho” iluminado com arbustos que só foram plantados depois de uma boa negociação. “Custava R$ 100 cada um, preço inviável para um músico nesta crise que estamos vivendo. Mas acabei comprando três por este valor”, contou.

O presépio também ganhou luzes importadas. Uma fita de lâmpadas vermelhas, por exemplo, dá um toque especial à representação do nascimento de Jesus Cristo. “Não vi esta luz em lugar algum da cidade”, disse, orgulhoso.

Paulo ganhou o produto de presente de uma amiga que passou alguns dias nos Estados Unidos. Outras “fileiras” de luzes têm a curiosidade de funcionar com pilhas. “É mais versátil. Posso mudar para qualquer lugar, sem o transtorno dos fios”, diz, contando que a “bateria” dura até uma semana.

Religioso, o músico acredita que o presépio é o maior símbolo do Natal. Por isso, sua decoração não tem Papai Noel ou renas. Mesmo assim, atrai muitos moradores do bairro e de toda a cidade.

A casinha de bambu é coberta com sapé que Paulo colhe na propriedade de um amigo em Bernardino de Campos. Depois do Ano Novo, tudo é desmontado. “Não fica nada, só os buracos”, lembra o músico.

Espetáculo de brilho

No Parque São Jorge, a residência de Maria Lúcia da Cruz Chaves, 70, é visita obrigatória para quem gosta de apreciar enfeites natalinos. O imóvel, na rua Ferrúcio Rhigon, no Parque São Jorge, teve a entrada totalmente iluminada e decorada com enormes Papais Noéis, com direito a balas para serem distribuídas às crianças. Milhares de lâmpadas completam a fascinante decoração.

Neste ano, com a ajuda do marido Alcides Chaves, 65, a família inovou, acrescentando um monjolo cuja água cai num tanque construído na lateral. Além disso, há uma fonte luminosa no outro lado da fachada.

O Natal, aliás, é quando os olhos de Maria Lúcia brilham com maior alegria. Ela não vê a hora de começar a decorar a casa e gosta de ficar na frente durante as noites, recepcionando as visitas. A decoração foi “inaugurada” há quatro dias, depois de quase quatro meses de intenso trabalho. Mas ela garante que vale a pena. “Ontem parou em frente uma van de São Pedro do Turvo para visitar minha casa. É muita alegria”, afirmou, garantindo que oferece até café aos visitantes.

Um dos destaques é um Papai Noel em tamanho natural, que já faz parte da decoração há quatro anos. Presente de um parente, o boneco gigante faz movimentos com a mão e a cabeça, além de badalar um sino e ter caixas de presentes ao seu lado. Segundo Maria Lúcia, as crianças ficam encantadas.

No entanto, no ano passado uma criança quis levar um dos presentes — um pacote vazio — e, ante a negativa da mãe, começou a chorar. “Aquilo me comoveu muito. Até eu chorei”, contou Lúcia. Neste ano, ela resolveu distribuir presentes de verdade na véspera do Natal. “Vai ter muito chocolate e doces”, garantiu.

A cada Natal, a família investe cerca de R$ 3 mil nos enfeites. O consolo, segundo Lúcia, é que a iluminação LED, mesmo ficando ligada até meia-noite, não consome muita energia elétrica. “Para dizer a verdade, nem sinto aumento na conta”, afirmou.