Professora faz personagem ‘sair’ de livro para educar

Didática incrível dá vida à

personagem para ensinar o alfabeto

A professora Silvia Helena Ribeiro Firmino, 36, é tão apaixonada pela leitura e escrita que transportou a personagem principal do livro “Luana no Reino das Letras”, de Taissa Ferreira, para a escola “Claudete da Silva Vecchi”, de Bauru. Silvia promoveu dois encontros da personagem, que foram preparados através de cartas que a professora, com ajuda das famílias, introduziu na casa dos próprios alunos. As cartas apareciam debaixo de travesseiros, dentro de guarda-roupas ou até na mochila das crianças, sempre enfeitadas com estrelas douradas e recortadas em papel brilhante, marca registrada da personagem Luana.

Silvia Helena lecionou em Santa Cruz do Rio Pardo entre 2000 e 2005, quando se transferiu para Bauru. Formada em Pedagogia pela Fafil “Carlos Queiroz”, ela hoje é especialista em Educação Fundamental e pós graduada em “Educação Especial” e “Letramento e Alfabetização”. “Trabalhar entre as paredes da escola me sufoca, principalmente dentro da sala de aula. Preciso sair deste espaço e levar meus alunos comigo”, explicou a professora, ao contar sobre o projeto literário.

Ao mostrar as letras do alfabeto às crianças, Silvia também apresentou o livro “Luana do Reino das Letras”, a história de uma menina que “cai” nas páginas do livro e atravessa as letras do alfabeto com aventuras. A magia estava reservada para o final da história, quando a professora garantiu que Luana estaria livre e poderia visitá-los.

Isto foi possível porque a professora contou com Julia Ribeiro Bancatteli, aluna do Colégio Objetivo de Santa Cruz do Rio Pardo e sobrinha de Silvia, para mostrar Luana em carne e osso às crianças. “Ela tem as mesmas características físicas da personagem”, explicou Silvia.

Houve dois encontros, o segundo no mês passado, quando “Luana” levou uma amiga, interpretada por Ana Flávia de Paula Ribeiro. A nova personagem havia sido anunciada em bilhetes, cartas enigmáticas, pedidos de leituras e indicações de textos. “O encantamento tomou conta dos alunos, que estavam diante de alguém que só conheciam desenhada no papel”, contou Silvia.

O último encontro também foi anunciado em uma carta dourada entregue aos estudantes durante a aula de Educação Física. “Luana” escreveu às crianças que ela e uma amiga as esperavam em seu lugar favorito: a biblioteca da escola.