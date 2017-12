Projeto ‘São mãos que criam’ agita distrito de Caporanga

Escola estadual ‘Biécio de Britto’ encerrou projeto

educacional com uma ‘Feira de Empreendedorismo’

A escola estadual “Biécio de Britto” movimentou o distrito de Caporanga, em Santa Cruz do Rio Pardo, no último dia 30, quando houve o encerramento do projeto “São Mãos que Criam”, que nasceu do programa “Ensino Médio Inovador”, da secretaria estadual da Educação. No último dia, houve a “Feira de Empreendedores” e ainda uma “Tarde de Beleza”, com animação da cantora Simone Mello.

O projeto teve o apoio da Diretoria Regional de Ensino, que enviou uma equipe de coordenadores para prestigiar o encerramento. A feira mobilizou professores, alunos, pais e toda a comunidade de Caporanga.

Segundo a diretora da escola “Biécio de Britto”, Edna Rossin, durante várias semanas os alunos aprenderam em sala de aula noções teóricas de empreendedorismo e mundo do trabalho. Na feira realizada na última quinta-feira, eles vivenciaram o aprendizado na prática.

A feira teve de tudo, desde profissionais da beleza — como manicures, designer de sobrancelhas, maquiagem e esteticista — a exposição de produtos agrícolas produzidos no distrito de Caporanga. Além disso, a artista plástica Maria Aparecida Dias Machado, que nasceu no distrito e tem 91 anos, fez questão de estar presente para mostrar seus quadros. Foi a artista, inclusive, quem cortou a fita sinalizando a abertura do evento.

Durante o funcionamento da “Feira do Empreendedorismo”, a escola “Biécio de Britto” permaneceu com as portas abertas para visitas da população.

