Morre o último chefe da estação de Santa Cruz

Edmundo Gonçalves de Lima

tinha 93 anos e estava doente

Edmundo Gonçalves de Lima deve ter escutado seu último apito do trem na última quarta-feira, 7. Seria o chamado de que sua missão terminou. Ele foi o último chefe da estação ferroviária da Sorocabana em Santa Cruz do Rio Pardo.

Edmundo chegou a morar com a família no casarão destinado aos chefes da estação de trem, ao lado do museu “Ernesto Bertoldi”. O local atualmente está interditado pelo Ministério Público, depois que o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) anunciou planos de demolir o imóvel.

O antigo chefe da estação também era político. Amigo de Jânio Quadros, tinha ligações fortes com o PTB. Depois que Jânio morreu, ele continuou com amizades no partido e foi um dos responsáveis por reaproximar o ex-deputado Israel Zecker de Santa Cruz do Rio Pardo. Na verdade, Zekcer morou na cidade na infância, quando os pais eram comerciantes.

Graças a Edmundo, Zekcer fez uma parceria de sucesso com o então prefeito Manoel Carlos Manezinho Pereira na década de 1990. Conseguiu verbas para a cidade.

Há alguns anos, Edmundo adoeceu. O Alzheimer corroeu sua memória, mas ele ainda tinha lampejos de serenidade. Há meses não saía mais da cama. O velho chefe da estação foi sepultado na quinta-feira, 8, em clima de comoção.