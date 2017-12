Artigo: ‘Aqui é preto no branco’

Aqui é preto no branco

Carlos Eduardo Gonçalves *

Não existe pergunta idiota, isso é uma fala recorrente em minhas aulas. Por mais ingênua que seja a pessoa ou a pergunta, não os classifico como idiotas. Afinal, não há mal nenhum em não saber algo sobre determinado assunto. Diferentemente do questionador, o afirmador tem maior possibilidade de se enquadrar como idiota. Não se confundam, nem todo afirmador é idiota, mas todo idiota é afirmador.

É muito fácil citar exemplos de pessoas que vociferam idiotices. Algumas pessoas atualmente andam afirmando com veemência que a terra é plana, pasmem! E pior, estão surgindo adeptos desta sandice. Convenhamos, estão voltando a idade média, em muita coisa. Eratóstenes (276 – 194 a.C.) já resolvera a questão do formato da terra com um experimento bastante simples, que inclusive realizo em sala de aula. Estudando dois poços, um em Siena e outro em Alexandria, percebeu que as imagens projetadas no centro do poço quando o sol estava a pino, nestas duas cidades distantes 787 km, eram diferentes. Eratóstenes encontrou em suas medições uma diferença de 7,2º na curvatura daquela distância. Pensem comigo, se em 7,2º de curvatura temos 787 km de distância, em 360º (circunferência completa), temos qual distância? A resposta é o cálculo de uma regra de três simples: 39.350 km. Sabe-se que atualmente, a distância percorrida para se dar uma volta em torno da terra é de 39.840 km. Dá pra perdoar o erro experimental de Eratóstenes, não dá? Considerando toda a sofisticação científica que temos atualmente, seu erro foi da ordem de metros.

A forma de trabalho do cientista é essa, com muita objetividade. Como diria o jargão popular, “é preto no branco”. Não há rodeios nem floreios.

Por falar em ciência, vivenciamos atualmente uma onda de ofensas racistas em nosso país, impulsionada principalmente pelas ideias totalitárias de um certo idiota que prefiro não dar o crédito para não inflar a massa de bolsominions que o segue. É bom já ir se acostumando, há relatos inclusive de ameaças de morte, devidamente registradas em boletim de ocorrência contra os seguidores desse tal Messias. Tudo conforme a lei, Preto no Branco.

Seu correligionário, Pastor Marco Feliciano, em sua conta do Twitter solta a seguinte pérola: “Africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é polêmica. Não sejam irresponsáveis twitters rsss”. O Pastor dos escândalos sexuais não teve a hombridade de manter sua postagem na rede social. Cobrar hombridade dessa corja, é complicado.

Mal sabe o idiota supracitado, que aqui é Preto no Branco! Em todo branco, sejam eles nazistas, neonazistas, skinheads, da ku klux klan, confederados ou neoconfederados, existe no mínimo, uma parcela de genética negra.

Afirmar a existência de grupos raciais na espécie humana, implica em afirmar que as características comuns de um determinado grupo, somente são encontradas naquele grupo e em nenhum outro. Não podemos negar que há diferenças físicas entre os grupos étnicos, mas é temerário afirmar que as características são exclusivas de tal grupo. Por duas razões, a primeira é que descendemos de um ancestral antropoide comum, a segunda é a comprovação da primeira pela descoberta do DNA e de sua respectiva manipulação. Há muita semelhança genética entre um vietnamita, um angolano e um alemão. A presença de compatibilidade entre os grupos sanguíneos, dos mecanismos metabólicos, da questão reprodutiva, da compatibilidade genética, os caracterizam como indivíduos de uma mesma espécie. O conceito de espécie está intimamente com a reprodução. Caracteriza-se como espécie a capacidade de dois organismos gerar um terceiro, que seja fértil. O burro ou a mula, são estéreis, pois seus genitores, égua e jumento, são de espécies diferentes.

Leitores, os racistas terão que engolir o fato de que há muito do preto no branco. O gene encontrado na espécie ancestral aos humanos está disseminado. A comprovação se deu em 2002, quando uma equipe de sete pesquisadores dos Estados Unidos, França e Rússia comparou 377 partes do DNA de 1.056 pessoas originárias de 52 populações de todos os continentes. O resultado mostrou que entre 93% e 95% da diferença genética entre os humanos é encontrada nos indivíduos de um mesmo grupo e a diversidade entre as populações é responsável por 3% a 5%. Ou seja, dependendo do caso, o genoma de um africano pode ter mais semelhanças com o de um norueguês do que com alguém de sua própria cidade na África! O estudo também mostrou que não existem genes exclusivos de uma população, nem grupos em que todos os membros tenham a mesma variação genética.

Em suma, idiota é aquele que afirma sem considerar a ciência. Que emite pré-conceitos, que faz pré-julgamentos. Leia mais, escute mais e convença um idiota de que ele está errado, através do uso de argumentos, não partindo para briga.

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.