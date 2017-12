Cartas – Edição de 10/12/2017

Comensurabilidade

em quatro tempos

Para os mais desavisados, é a arte de comparar fatos certos ou errados. Em primeiro tempo, comentar e comensurar a “cantiga de grilo” televisiva sobre o “sumiço” do carro oficial do prefeito, que, afinal, apenas praticou o pequeno ilícito sem maiores consequências de trazer o carro oficial para sua residência. A partir daí todo o demais acontecido não tem responsabilidade do prefeito gestor. Ir a uma festa na casa do vizinho depois do expediente, nada há a ser reprovado. Lá na festa foi avisado do “sumiço do carro”.

Nosso prefeito é casado em segundas núpcias, e mesmo que fosse em quinta ou décima, ninguém, quando se casa, pede antecedentes dos familiares da esposa.

A partir daí, com minha cidade sendo aviltada em comentários desairosos na rede televisiva, que se viu muito bem alimentada erroneamente sobre os fatos, me ofendo sim, pois sou cidadão nato dessa terra, que é minha mãe natural. Considero-me um santa-cruzense da gema.

Entretanto, a rede televisiva não mostrou nem comentou nada sobre a praça mais bonita da região, a custo baixíssimo, apenas de mão de obra, uma criação da primeira-dama Eliana, que é a tia do menor infrator. Serviu, nossa praça (criação da primeira-dama), até como modelo para cidades vizinhas. Isto a rede televisiva não mostrou. Deveria, sim, ser a máxima do “dá lá, dá cá”, mostrando os dois lados da moeda, cara e coroa. Parabéns à primeira-dama pela criatividade, no meu exercício máximo da comensurabilidade.

Em segundo tempo, comentar o encontro que tive, no Palácio da Cultura, não aquele oficial, de muito pouca relevância no contexto. Refiro-me ao órgão onde se respira e exala a cultura dos livros. A livraria do Flávio, a Emporium.

Frequento-a muito e lá, numa por esses dias, cruzei com uma senhora que, comentando sobre o assunto de livros comigo, descobri ser a professora Regina Benetti, exímia representante da cultura e didática de tempos idos, quando, quem ensinava, tinha aprendido com mestres da comensurabilidade de Teofilo, Luci e tantos mais outros que acabaram se aposentando na USP.

Parabéns, professora, de fato e de direito, foi prazer imenso trocar algures culturais com vossa excelência.

Espero que tenhamos segundos e muitos encontros culturais. Enaltecer aqui, também, a memória de outro grande de sua família, João Benetti, que deixou lembranças imensas como pai e professor.

Em terceiro tempo, comentar o provável processo contra o prefeito Afonso Nascimento, de Espírito Santo do Turvo, cuja investigação já foi iniciada pelo Ministério Público, por improbidade ao nomear, como secretário, alguém condenado em segunda instância, juntamente com a prefeita Luciana Rets, seu filho Thomaz Rets Vilela, titulados pela legislação, junto com Joel Paiva Junior, como “fichas sujas”.

A legislação municipal da Câmara de Espírito Santo do Turvo proíbe, veementemente, tal procedimento nocivo à honestidade do município.

Deveria o senhor prefeito dar explicações ao povo sobre a nociva e lesiva Keaparak, que, no papel, está sediada na SC-D10, no km 6. Apenas no papel, mas está registrada no CRIA de Santa Cruz do Rio Pardo e, desde o mandato de Luciana, essa firma “existe registrada no órgão competente da prefeitura” apenas para gerar recursos com a venda de notas, para manter os prisioneiros de Belo Horizonte.

Três dias após a vitória do prefeito Afonso, passei a ele todas as informações referentes ao citado, e ainda, caso queira sr. prefeito, as tenho em mãos, à sua disposição. Desde 06/10/2015 que o sr. disse-me que conhecia o titular do ilícito e iria tomar providências. Quando será isso, prefeito Afonso?

Em quarto tempo, comentar sobre o título de cidadania outorgado às pessoas que não nasceram aqui. Sei que agora regulamentaram datas para a atribuição dos mesmos. Entretanto, não se trata de quantidade, mas sim de conteúdo dos cidadãos contemplados. Dois exemplos, professor José Magali Ferreira Junqueira, Renato Caldeira Mardegan. O primeiro, de fato, prestou relevantes serviços a essa cidade. Mineiro de Baependi, migrou para Santa Cruz para ser diretor da Faculdade Toledo, sendo posteriormente absorvido pela Oapec. Foi professor titular da cadeira de português no IEELAV, escreveu dois livros sobre nossa cidade. Digo nossa, caro professor e amigo, pois o considero tão cidadão quanto eu, que aqui nasci. Prestou você relevantes serviços como responsável pelo projeto Guri, criou a Camerata de cordas e tantos mais feitos que não vou continuar para não esquecer de outros.

Renato Caldeira Mardegan, nascido paulistano. Contado pela minha colega Marina e mãe do citado, que desde a adolescência queria ser delegado de polícia. O fez Damásio, junto aos outros que partiram para a carreira de promotor. Formou-se na ITE e, até hoje, presta relevantes serviços à comunidade. Você também, meu amigo e dr. Renato, tenho honra de reconhecê-los, você e Magali, como meus irmãos cidadãos santa-cruzenses. Dito tudo isso apenas referente aos dois, e muitos mais como Teofilo de Queiroz Junior, dizer que o fato de “vender serviços para a cidade, ou gerar empregos”, não constitui direito da outorga de título de cidadão dessa cidade.

Fica aqui uma sugestão aos que se enquadram nessa cidadania falsa, outorgada por princípios outros, e não os de “relevantes serviços prestados”. Após 8 anos de magistério no vizinho distrito de Espírito Santo do Turvo, e 23 anos prestando “relevantes serviços sociais ao município”, recebi, da Câmara Municipal lá do Turvo, em 2009, indicação do vereador Geraldo Teixeira, na época presidente daquela casa de leis, o título de cidadania daquela cidade. Vibrei com a indicação. Passados dois anos, tendo vendido a propriedade rural que me mantinha inserido naquela comunidade, resolvi, por conta própria, de livre arbítrio, ouvido meu paraninfo Geraldo Teixeira, pedir a destituição do título que havia me dado. Como continuar cidadão se não tinha mais vínculo com aquela comunidade?

Que sirva de exemplo aos pseudo cidadãos, de mentirinha política, pois nenhum “serviço relevante” prestaram a essa cidade, a não ser a venda mediante pagamento de serviço público e empregatício, o primeiro com altos custos para a municipalidade. Professor Dirson Ribeiro, nascido em Cerqueira César, foi professor e secretário da Educação de Onofre Rosa, prestando ainda diversos serviços à comunidade local, inclusive na merenda escolar municipal. Nunca foi lembrado para receber o titulo de cidadão. Edmundo Gonçalves de Lima, em 1960, veio para Santa Cruz tendo sido o último chefe da Estação Sorocabana, que encerrou suas atividades em 1978. Após a aposentadoria, seus pendores políticos se revelaram no governo do prefeito Manezinho. Fundou aqui o PTB, trazendo deputados de renome, como Campos Machado e Israel Zequer, que doaram grandes verbas, e diversas, para essa cidade. Morreu na quinta-feira, dia 7, num ostracismo total, não sendo lembrado por cidadãos e autoridades locais. Também nunca foi lembrado para receber o título de cidadão santa-cruzense. Por que esses descasos com cidadãos que citei, que prestaram, de fato, “relevantes serviços a essa cidade”? E por que pessoas que apenas vendem serviços e dão empregos na cidade foram laureados como tal? Por que?

Escrito e rasado pelo mestre universitário,

— José Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Programa Espacial

É o meu trigésimo terceiro ano no INPE e vi muita coisa dar certa e outras tantas darem erradas que julgo poder sugerir alguma coisa à nação brasileira do que fazer na área espacial.

O que me irrita muito é ver egos dominarem os rumos da Política Espacial praticada e que levam repetidamente ao desastre. Enquanto os egos brasileiros recusam a enxergar os sucessos dos rivais internos, sabotando e escondendo, ao invés de somar e multiplicar, nossos vizinhos da Argentina vão produzindo em série satélites comuns, de radar e de telecomunicações. Até surgiu um boato que o orçamento deles neste ano foi um fiasco. Um colega esteve na Argentina neste novembro e viu que eles vão investir um bilhão de dólares também neste ano e não os cem milhões que se delirava por aqui. Fiasco? Só o brasileiro!

Daí já vem a primeira necessidade para o Programa Espacial Brasileiro, se a falida Argentina pode investir um bilhão de dólares por ano, o que nos impede de fazer mais? Temos uma economia muito melhor, temos um território maior ainda e um parque industrial de fazer inveja. É falta de vontade política? Quem joga contra o Brasil?

Talvez inspirado na causa do sucesso argentino na área espacial e nuclear, a estatal INVAP, criaram a Visiona Tecnologia Espacial S.A., uma empresa de capital misto, da Embraer que detém 51% do capital e da Telebrás, os outros 49%, com o objetivo de estabelecer-se como integradora industrial de satélites nacionais. Para a indústria nacional pouco muda, já que a Visiona não pretende ser fabricante de componentes e que fará aquisições no Brasil na medida em que a indústria nacional capacitar-se.

O INPE desempenha o papel de integrador, com todas as restrições da Lei das Licitações e toda a insegurança jurídica que nossa Justiça gera. A começar com nossa Assessoria Jurídica da União que se comporta não como assessoria, mas como se fosse auditoria…

O problema é que lideranças dentro do INPE e DCTA não viram a Visiona como parceiro, mas como ameaça e partiram para o conflito. Até enxergaram a falência da empresa em curto prazo.

Outro dado importante é que no relatório do Tribunal de Contas da União, a Visiona aparece com o papel de integrador nacional e com orientações ao INPE e Agência Espacial Brasileira para que se adaptem a essa nova realidade.

Quem delira o fim da Visiona nem leu no Diário Oficial o Extrato do Contrato da Telebrás do Satélite SGDC-1: aquisição dos Segmentos Espacial e Terrestre que compõem e a posterior entrega de tais segmentos, plenamente operacionais, bem como a realização das atividades de Integração; valor global do contrato, para 222 meses, de R$ R$1.310.920.061,42. Dezoitos anos!

E contrato por Dispensa de Licitação (Art. 24, Inciso IX, da Lei 8.666/93): quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.

Está aí o caminho inicial, orçamento compatível (um bilhão de dólares), o INPE fornecendo tecnologia e ciência, a Visiona executando, complementando ainda com uma forte parceria com os argentinos.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Nostradamus

Trump faz o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel. Quem duvida das centurias de Nostradamus, a respeito do aparecimento da besta humana? Ela está nos EUA! Contrariando o deputado palhaço Tiririca aqui no brasil, no mundo as coisas vão ficar pior porque o próximo passo é a guerra nuclear contra o “homem foguete” Kim John-Um da Coreia do Norte.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Foto do Leitor”

Antiga concessionária Volks

— Foto sem data definida mostra a empresa Riopardense Veículos e Serviços Ltda., que ficava na esquina das ruas Benjamin Constant e Marechal Bitencourt, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Era a concessionária Vokswagen da época. Na década de 1950 o prédio foi usado pela oficina mecânica dos irmãos Madalena. A foto, do acervo do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, provavelmente é da década de 1960. Sabe-se que a Volkswagen em Santa Cruz posteriormente mudou o nome para “Pema” (Peças e Máquinas Agrícolas), mantendo o logotipo do boneco com o símbolo da Volks na cabeça. O nome mudou novamente na década de 1980, tornando-se Sasel e sendo transferida para outros endereços. Já o prédio acima tornou-se sede da Comercial Jofra de tratores e há alguns anos foi demolido.