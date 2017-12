Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 10/12/2017

Vade retro,

papa-defunto

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Quando chegamos de mudança da capital, a primeira coisa que me chamou a atenção foi o sotaque das pessoas daqui. Não era nada animador imaginar que em pouco tempo meus filhos também iriam falar daquele jeito cheio de erres arredondados. Para piorar, alguns homens tinham o costume de chamar todo mundo de “meu bem”. Era assim que o Pedrinho do Bazar e um bilheteiro da rodoviária se dirigiam aos marmanjos como eu, e aos demais marmanjos da fila do guichê. Meu segundo espanto foram as funerárias. Se em São Paulo elas existiam, eu não sei – nunca vi. Devem existir, como cabeça de bacalhau. Mas, certamente, eram mais sutis do que as que encontramos por aqui.

Eu imagino que um showroom seja de grande utilidade nessas lojas fúnebres. A exposição das diversas opções de caixão deve facilitar enormemente a compra e a venda. Na descrição do material utilizado na construção das urnas mortuárias, no acabamento, ou num detalhe que encarece um pouco o produto em troca de algum conforto para aquele que vai ou para quem não quer ficar cheio de remorso. Assim como a sala de preparação dos corpos e o laboratório, a funerária que se preocupa com a freguesia não pode prescindir desse showroom.

Mas o que encontramos aqui, 34 anos atrás, eram as vitrines das funerárias dando direto pra rua. Diversos caixões, de todos os tamanhos e para todos os sexos, alinhados como hoje se alinham aparelhos de TV num magazine do calçadão. Quem muito andava a pé e, inevitavelmente, fazia o mesmo caminho, percebia quando trocavam o mostruário ou era lançado um novo modelo de caixão.

Não sei como as coisas andam em Santa Cruz e São Pedro do Turvo, mas em Ourinhos elas se tornaram mais discretas. As funerárias, como os velórios progrediram muito. E, enquanto protelamos o dia de adentrar uma delas, para melhorar só falta alguém dizer ao proprietário para não ficar ali parado na porta. Mesmo mudo, como se tivesse fugido de um museu de cera, o dono da funerária parece nos dizer todos os dias: “Em que posso servi-lo? O senhor não quer entrar e aproveitar as nossas promoções?”.

— Vade retro, papa-defunto!