Coluna “Dicas” – Edição de 10/12/2017

Reclamou

A Câmara adiou um projeto na segunda-feira, 4, porque havia dúvidas na aprovação de um “auxílio funeral” para servidores públicos, no caso de morte. Na tarde de quinta-feira, uma sessão extraordinária foi realizada para aprovar o projeto, sem modificações. O presidente Marcos “Cantor” Valantieri (PR) reclamou. Segundo ele, o Legislativo teve de gastar quase R$ 1 mil com a sessão extra….

Gastos

O prefeito Otacílio Assis (PSB) anunciou que, a partir do próximo ano, vai divulgar Santa Cruz do Rio Pardo na grande mídia. Isto vai significar uma pequena fortuna em emissoras de televisão ou revistas. Quando era prefeito, Adilson Mira já fez este tipo de publicidade, embora de forma tímida. Os resultados não foram satisfatórios.

Fora

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) acaba de publicar duas novas punições à empresa Dux Concursos Públicos, com sede em Santa Cruz do Rio Pardo, por irregularidades. De acordo com a lei — e com a publicação —, a Dux está impedida de participar de licitações de órgãos públicos por um bom tempo. O problema é que a lei nem sempre é seguida com rigor e a Dux, como já se sabe, possui vários CNPJs. Uma das punições é da própria prefeitura de Santa Cruz. A outra, do município de Ipeúna.

Não vai

Depois da provocação que recebeu do filho do prefeito Otacílio nas redes sociais, o vereador Edvaldo Godoy (DEM) certamente desistiu de ser candidato a deputado estadual, conforme convite formulado a ele por dois partidos. Edvaldo deve estar pensando que, se a coisa é pesada antes de uma eleição, o que dirá depois…

Reduziu

Os vereadores de Santa Cruz do Rio Pardo aprovaram por unanimidade projeto que restringe a apresentação de títulos de cidadania. Não houve nem discussão, o que significa que até os parlamentares já não aguentavam o excesso de homenagens na Casa.

Buracos

Dizem que o sobrinho do prefeito Otacílio, que furtou o carro oficial da casa do tio e rumou para São Paulo, só conseguiu o feito porque deixou a cidade. Se vagasse pelas ruas com o reluzente Toyota Corolla, certamente não iria longe. É que em alguns bairros a situação do asfalto já é calamitosa…

Quem?

Se a campanha eleitoral está nas ruas, a oposição só não sabe quem vai enfrentar o candidato do prefeito.

Esqueceram

de mim!

O prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) anunciou que conseguiu uma verba de R$ 250 mil, junto ao deputado Beto Mansur (PP), graças ao empenho do ex-vereador Manoel Carlos Manezinho Pereira. Só que em fotografias distribuídas à imprensa, se esqueceram do ex-prefeito…

“Coisas de Política”

Garantia absoluta

Naquela pequena cidade, os preparativos eram grandes para receber uma caravana de políticos da capital. Eram deputados, prefeitos e outros políticos, cujas presenças já estavam confirmadas para um grande comício na praça principal. O palanque estava pronto e as bandeirinhas tremulavam os fios esticados.

Foi aí que chegou um peão com um pequeno caminhão, estacionando o veículo quase defronte ao palanque. Nisto, um dos organizadores da festa dirige-se ao motorista, dizendo:

— Moço, você não pode deixar seu caminhão aí. Daqui a pouco chegarão vários políticos vindo da capital e toda a região.

Veio, então, a resposta inusitada:

— Não se preocupe, não. O caminhão está no seguro e, além disso, tratei de colocar a trava de segurança… E bem forte o cadeado!

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)