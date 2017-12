Ondas de choque são as novidades contra gorduras localizadas

Aparelhos são as novidades do mercado

para manter o corpo em forma nas festas

Fim de ano, festas e aquela incômoda sensação de que exagerou. Pois a tecnologia pode combater aquelas gordurinhas indesejáveis para a mulher iniciar o verão em forma. É o que garante a esteticista Eliane Martins, da “Estétika”, clínica que acaba de trazer mais três aparelhos inéditos para Santa Cruz do Rio Pardo. As máquinas vão se juntar ao “Lipo Soon”, uma das coqueluches do mercado estético para eliminar gorduras localizadas através do ultrassom.

O primeiro é o Thork Shock Wave Ibramed, equipamento difundido pela TV e que tem como garota propaganda nada menos do que a atriz Cléo Pires. Ele é um microcontrolador de terapia por ondas de choque extracorpórea (ESWT – Extracorporeal Shock Wave Therapy). Segundo Eliane Martins, o Thork é indicado para tratamentos estéticos que incluem redução da aparência da celulite, modelagem não invasiva do contorno corporal, gordura localizada e até melhora da circulação sanguínea no local. O tratamento possui até ação analgésica, liberando substâncias que atuam contra a dor. “É excelente para atletas”, garante a esteticista.

Segundo ela, o Thork é chamado de “martelinho de ouro” entre as mulheres, já que “desamassa” literalmente a pele, deixando-a bela para o verão. O aparelho funciona com as ondas de choque provocando nos tecidos um fenômeno denominado cavitação, estimulando sua reparação natural.

Contraste, a novidade

A clínica “Estétika” também colocou à disposição de suas clientes o aparelho “Kryus”, que usa a criolipólise de contraste para reduzir em até 45% a gordura localizada. O novo processo se baseia no resfriamento e aquecimento da região tratada, tendo grande eficácia na eliminação da gordura.

Segundo Eliane, o Kryus consegue eliminar de 20% a 30% da gordura localizada a cada sessão. É uma técnica que, inclusive, pode ser comparada a uma lipoescutura sem cirurgia.

A cliolipólise funciona por meio do congelamento da gordura, que posteriormente é eliminada gradualmente pela urina e fezes. No entanto, a criolipólise de contraste é uma evolução tecnológica no tratamento, conjugando aquecimento e congelamento. O resultado é uma maior eficiência no tratamento. Além disso, é indolor, ao contrário da cliolipólise tradicional que geralmente gera um pequeno desconforto.

Eliane Martins, contudo, diz que a grande novidade é conciliar a criolipólise com as ondas de choque. Ela explicou que a técnica garante uma associação segura para potencializar os resultados da criolipólise. “É possível uni-la com as ondas de choques na mesma sessão e o resultado de perda de gordura chega a surpreendentes 70%”, disse a esteticista.

Eliane lembra que, com a técnica convencional, os resultados começavam a ser vistos a partir de dois meses de tratamento. “Agora já podem ser observados em apenas 15 dias”, diz. “Não há mais desculpa para ficar linda para o fim de ano”, brinca a especialista.

A clínica “Estétika Eliane Martins” fica na rua Luiza Vicençoti Camiloti, 160, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. O telefone para contato é o (14) 3372-6640.