Otacílio, Mira e Maura vão depor na CPI na próxima sexta-feira

Vereadores devem ouvir 23

pessoas a partir desta segunda

Depois de ouvir vários ex-funcionários — especialmente vigias — na semana passada, a “CPI das Horas Extras” deve encerrar a fase de depoimentos até a próxima sexta-feira. Os vereadores apuram se a empresa que pertence ao município pagou indevidamente horas extras a vários funcionários ao longo dos últimos anos. Somente amanhã haverá 13 depoimentos na Câmara, a partir das 14h.

No entanto, os depoimentos mais aguardados estão reservados para a próxima sexta-feira, quando deverão ser ouvidos o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) e os ex-prefeitos Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB). Pelo menos Otacílio e Maura já disseram publicamente que não sabiam sobre o pagamento das horas extras, mas vários funcionários — e ex-diretores que ocuparam cargos na Codesan no atual governo — afirmaram o contrário.

Esta será, portanto, a semana decisiva da CPI das Horas Extras, que já tem subsídios para elaborar o relatório final. O documento deverá ser concluído no início do próximo ano.

Pelos depoimentos colhidos até agora, sabe-se que o pagamento fictício de horas extras realmente existiu, mas ninguém se apropriou do dinheiro. Era uma forma equivocada das antigas diretorias complementarem os salários mais baixos da empresa.

A comissão de investigação também já sabe, através de vários depoimentos, que o atual governo sabia da irregularidade desde 1993, quando resolveu acabar com o pagamento fazendo uma reestruturação salarial para todos os funcionários da empresa. Entretanto, nenhuma providência foi tomada.

O atual presidente, Cláudio Agenor Gimenez, por exemplo, só anunciou a abertura de uma sindicância em outubro, quando a CPI já era amplamente discutida.

Nos depoimentos de segunda e quarta-feira, estão previstas as oitivas de funcionários que teriam se beneficiado do esquema. A princípio, imaginava-sea que pelo menos oito funcionários da empresa recebiam as horas extras. Hoje, segundo admitiu o presidente da CPI, vereador Luciano Severo (PRB), sabe-se que pelo menos 15 funcionários tinham os salários dobrados mediante o acréscimo das horas extras.