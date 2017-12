TJ mantém a multa contra ‘Psiu’ e confirma sentença

Ex-vereador tentou fraudar sucessão de

herdeiros da família e ainda foi multado

O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou o recurso chamado de “embargos de declaração”, apresentado pelo ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) contra uma sentença que o condenou a desfazer um negócio jurídico, mas apenas para esclarecer qual havia sido o motivo de uma multa de 10% do valor da causa por “litigância de má-fé”. De acordo com a decisão do desembargador Giffoni Ferreira, relator do processo no TJ, o ex-vereador “distorceu a realidade de sua capacidade financeira” ao insistir no pedido de gratuidade judicial.

O processo foi movido por familiares do ex-vereador, entre eles duas irmãs. Eles alegaram que “Psiu” e outro irmão simularam a compra de imóveis da mãe para prejudicar os demais herdeiros. A fraude teria sido orquestrada para garantir ao ex-vereador e a um irmão uma parte maior na herança da família. Os quatro imóveis já estavam com escritura registrada em nome dos compradores, mas a Justiça de Santa Cruz do Rio Pardo deu razão aos familiares e determinou ao Cartório de Registro de Imóveis a anulação do negócio jurídico.

A questão é de simples aplicação do Código de Processo Civil, que considera anulável a venda de ascendente a descendente sem consentimento expresso de todos os familiares. No decorrer da ação, a Justiça autorizou a quebra do sigilo telemático para visualização de mensagens eletrônicas enviadas pelos réus.

O ex-vereador recorreu ao Tribunal de Justiça e teve sua pena agravada, já que os desembargadores multaram “Psiu” em 5% do valor da causa por litigância de má-fé. Ele ainda apresentou “embargos de declaração” através do advogado João Gabriel Lemos Ferreira.

‘Verdade distorcida’

Na semana passada, os “embargos” foram acolhidos apenas para esclarecer o motivo da multa. Segundo o relator do recurso, desembargador Giffoni Ferreira, “a distorção da verdade não diz respeito ao mérito da demanda, mas sim, ao indevido pedido de justiça gratuita”.

O ex-vereador havia apresentado à Justiça uma declaração de pobreza para não pagar as taxas processuais. Entretanto, os desembargadores verificaram a declaração de bens do ex-vereador apresentada à Justiça Eleitoral, bem como o Imposto de Renda do réu e descobriram que ele estava mentindo. Mesmo alertado sobre a discrepância, o ex-vereador manteve o pedido de gratuidade judicial.

Para o relator, a insistência de “Psiu” distorceu a realidade de sua capacidade financeira, daí a imposição da multa. “Ademais, a atitude confessada ao cunhado por mensagem WhatApp de aparelho celular celular afasta qualquer procedimento escorreito na realização do negócio anulado, diversamente do que contaram nos autos. Logo, por mais um motivo a penalidade vinga”, diz a sentença publicada na semana passada.

Em 2008, quando foi candidato a vereador pela primeira vez, “Psiu” declarou à Justiça possuir quase R$ 1 milhão em bens. No ano passado, ele subavaliou os bens na nova declaração eleitoral, estimando todas as propriedades em quase R$ 600 mil. Todavia, “Psiu” admitiu ter mais de R$ 55 mil em dinheiro vivo, além de casas, terrenos, carros e aplicações financeiras. E à Justiça garantiu ser pobre.

Com a condenação em segunda instância, a suposta compra dos imóveis da mãe pelo ex-vereador foi definitivamente anulada. Os imóveis, como determina o Código de Processo Civil, vão continuar como propriedades cujos direitos de sucessão recaem sobre todos os herdeiros.

Anteontem, o advogado de “Psiu”, João Gabriel Lemos Ferreira, disse que ainda vai recorrer da decisão por não concordar com a aplicação da multa imposta pelo TJ-SP.