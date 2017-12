Setor da Santa Casa implanta novos projetos

Depois de um ano conturbado, inclusive com paralisação devido à alteração no quadro médico, o Setor de Diagnóstico por Imagem da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo terá um grande impulso a partir do próximo ano. As mudanças começaram em julho, inclusive com o início da construção de uma nova fachada.

“Iniciamos aos poucos as mudanças, tentando regularizar os exames que estavam pendentes desde o ano passado. Não foi fácil, mas conseguimos colocar todos os exames em dia no final de novembro, tanto de raio-x, tomografia computadorizada como mamografia”, comemorou o médico Bruno Oliveira. Segundo ele, há alguns meses existe a facilidade de o exame de ultrassonografia ter o laudo entregue na hora.

A nova fase incluiu a mudança do nome do serviço. Segundo o médico, estão previstas outras modalidades de exames em pouco tempo. Para tanto, novos aparelhos estão sendo adquiridos e foi iniciada uma reforma geral na infraestrutura do setor de radiologia.