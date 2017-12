‘Cantata’ será nesta quarta-feira

Tradicional espetáculo do “Centro Cultural

Special Dog” é aguardado com expectativa

A tradicional apresentação natalina do Centro Cultural Special Dog será aberta na noite da próxima quarta-feira, 20, na praça Leônidas Camarinha, onde fica a sede da entidade. A “Magia” começa com o concerto “O Primeiro Natal” a partir das 20h, com a participação especial da cantora lírica Giovanna Maira.

O espetáculo do Centro Cultural, já em sua quarta edição, é um dos eventos natalinos mais aguardados em Santa Cruz do Rio Pardo. Atrai, inclusive, moradores de outras cidades pelo requinte artístico e qualidade das apresentações.

No primeiro dia do evento, professores do Centro Cultural “Special Dog” e músicos convidados formarão uma orquestra para acompanhar o Coral Adulto da instituição, com pelo menos 60 vozes.

O grupo vai cantar hinos sacros tradicionais do Natal — como “Noite Feliz” e “Pequena Vila de Belém” —, com a presença da cantora santa-cruzense Giovanna Maira. Consagrada no meio artístico, Giovanna já integrou a Orquestra Bachiana Jovem do maestro João Carlos Martins, além de ter gravado vários álbuns.

Na quinta-feira, 21, haverá a segunda parte do espetáculo do Centro Cultural, quando as janelas do prédio histórico da entidade se abrirão para contar a fábula “Sonho de Natal”. O musical terá a participação dos alunos do canto coral infantil e jovem e adolescentes do projeto “Circênico”.

“Sonho de Natal” é a história de uma garotinha que acorda dentro da fábrica de brinquedos do Papai Noel. A partir daí, todas as coisas ganham vida e a fábrica começa a produzir presentes para o ano todo.

A princípio, o “Conserto de Natal” e a cantata “O Primeiro Natal” estavam previstos para serem reapresentados, mas a direção do Centro Cultural ainda não confirmou. Todos os espetáculos serão transmitidos ao vivo através da página do Centro Cultural Special Dog no Facebook.