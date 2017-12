Cartas – Edição de 17/12/2017

‘Os homens do papel’

Sempre tenho dito que a hierarquia familiar, a postura de pais e mães interferem muito na formação dos filhos, futuros cidadãos. Faço disso a máxima da minha vida.

Anastaciano de nascimento, em função da profissão paterna, professor, nosso hoje homenageado lá nasceu. Veio para Santa Cruz do Rio Pardo e, contrariando o pai Celso, meu mestre e professor, a quem nunca consegui chamar de “Doutor”, apesar de o sê-lo, por decreto de Dona Maria Primeira e regente Pedro Primeiro. Curioso? Procure na historia pátria.

A vontade paterna era de que Sérgio fosse engenheiro. E ele tentou, mas a vocação não era essa. Voltou para Santa Cruz e começou a editar, via mimeografo a álcool, O Furinho, que era impresso e vendido porta-a-porta pelo próprio editor, Sérgio Fleury Moraes. Há 40 anos Sérgio edita e produz o DEBATE.

Arrumou, com isso, brigas homéricas com a política dos “vermelhos” e a justiça local. Não arrefeceu e, já como dissemos, são 40 anos de vida pública e jornalística. Existem detalhes que poucos conhecem. Afinal, virou o DEBATE ponto de críticas e denúncias, sempre com soluções decorrentes.

Existem pessoas até desavisadas que, numa disputa pessoal, julgando-se o “dono da verdade” mesmo sem conhecer o Sérgio, ameaça com o refrão: “Vou lá no DEBATE denunciar você”. Poucos sabem disso, mas essa frase existe solta e é bastante usada.

O pai Celso, professor catedrático formado pela USP, concursado de Inglês, amante do teatro, produziu peças teatrais escolares muito bem avaliadas pela critica literária. Fez o curso de Direito na UENP e até hoje exerce a profissão, alicerçado e alicerçando a filha advogada. Tem a vida do pai mais de 50 anos como professor, teatrólogo e advogado. Como professor, até mais que isso, sempre “prestando relevantes serviços à comunidade”.

Voltando ao meu refrão particular sobre a família, dizer que “quem sai aos seus não degenera”. Ambos, Celso e Sérgio, são, respectivamente, filho e neto de outro notável, Nelson Fleury Moraes, gerente da saudosa Companhia Luz e Força Santa Cruz.

Quanto ao Sérgio, só no DEBATE presta “relevantes serviços à comunidade santa-cruzense” por mais de quatro décadas. Precisou, aos 17 anos, ser emancipado para poder ter em seu nome a empresa jornalística, o DEBATE.

Volto a dizer que a família é a justificativa maior para o engrandecimento dos cidadãos. Dizer mais que, até no aspecto eleitoreiro, tais qualidades deveriam ser diferenciais na hora da votação.

Caso isso tivesse sido obedecido desde o descobrimento e colonização, a sucessão política do País não teria chegado a este caos de forma generalizada, com essa corrupção alicerçada no “propinoduto”.

Entretanto, vamos aos fatos: pai e filho, Celso e Sérgio, cada qual com muitas décadas de “relevantes serviços prestados à comunidade”, jamais foram vistos, pelos nossos incultos edis — retroativos a 50 anos, aproximadamente 10 legislaturas —, com qualquer qualidade para serem agraciados com a comenda de “cidadão honorário santa-cruzense”.

Fazendo um comparativo retroativo, faça você, leitor, uma análise das “outorgas anteriores” com outra finalidade, nas quais não há “relevantes serviços prestados à comunidade”, o que deveria ser a única cláusula desta outorga, sem caráter político. Compare e julgue você, caro leitor, retrocedendo os últimos laureados, com a vida pública séria e impoluta de duas pessoas que não nasceram aqui, mas “prestaram, e muitos, relevantes serviços a esta cidade”, e nunca foram laureados com a comenda citada.

Vi, na semana passada, uma regulamentação de que cada vereador eleja apenas um homenageado por mês. Isso foi aprovado sem ressalvas, e eu gostaria de paramentar esse decreto, que isso não deveria ser uma escolha numérica “a deus-dará”, e sim qualitativa à prestação de serviços a esta cidade. Nisso não se inclui dar empregos e ser um prestador oneroso para minha cidade.

Este é o dsesabafo do santa-cruzense da gema que, aos 72 anos, se rebela, insurge-se contra essa peça nociva de escolha de cidadania outorgada por critérios que não são, de fato, “prestação de serviços à comunidade”.

Quem sabe, meu caro Professor e Doutor Celso Fleury; quem sabe, meu caro amigo Sérgio Fleury, sirva esse desabafo para que vocês, somando quase um século de “DIGNIFICANTES SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA MINHA CIDADE”, sejam também escolhidos como cidadãos honorários deseta cidade.

Mestre universitário da Fafija e Unesp, Eduardo Tasha Rios data e rasa o presente, para que, quem sabe, surta os efeitos legais desejados.

— Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Amigo Sérgio:

Neste domingo de 2017, já encontrei o seu jornal me esperando. Faz parte de minha vida escrever uns trechinhos do meu pensamento nele. Aliás, isso já acontece há 30 anos, quando eu passei a trabalhar na Delegacia de Ensino e escrevia textos para reunião com professores.

Comecei a ir a São Paulo para estudar uma nova proposta no ensino de língua portuguesa, e seu pai, o professor Celso, datilografava meus textos porque também trabalhava na DE.

Um dia ele me perguntou por que eu não publicava esses textos. Concordei com a proposta e, assim, nós começamos uma grande e duradoura amizade. Depois, empreendi minhas maravilhosas viagens anotando tudo que eu via andando pelo mundo e, por sugestão de meus colegas, acabei escrevendo um livro sobre todos os lugares que visitei.

Tenho tudo registrado em cadernos e hoje no computador. Tudo aconteceu lá pelos anos 1984, quando deixei a sala de aula para trabalhar na DE, naquele lindo prédio, hoje condenado à morte porque o erário público vai para as contas no exterior, enriquecendo nossos “nobres” políticos e empobrecendo o povo sofrido. Assim é o nosso Brasil varonil.

Mas, encerrando essas reminiscências e não querendo fazer elogios nem propaganda do DEBATE (mesmo porque sou apenas uma colaboradora que não tem nenhum compromisso), gostaria de indicar, aos amantes da leitura, que perdessem alguns minutos lendo as crônicas semanais de Frei Betto e de Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, hoje secretário de educação do Estado de São Paulo.

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

O prazer

Certamente, o assunto que mais permeia o ser humano é o prazer sexual, também chamado de orgasmo. Está nas revistas, nos filmes, jornais, televisão etc. Se olharmos o faturamento dos negócios relacionados ao sexo, veremos a real importância na vida humana. Exceto na Igreja, que pouco se fala sobre o assunto e quando fala, geralmente, é de forma negativa.

Eu mesmo já quis ser assertivo sobre o tema, afinal, só tenho uma conclusão todas as vezes que leio Paulo (I Cor 7): cada um tenha sua mulher, e cada mulher tenha seu marido; o marido cumpra o seu dever para com a sua esposa e da mesma forma também a esposa o cumpra para com o marido; a mulher não pode dispor de seu corpo: ele pertence ao seu marido; da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo: ele pertence à sua esposa; não vos recuseis um ao outro!

Muitos casamentos, se não a maioria, chegam ao divórcio pela falta do prazer. É comum o homem abandonar a esposa e família por outra mulher, certamente que preencheu o vazio sexual que havia. Ouvindo confissões, conhecendo os corações dos homens e sabendo o que diz a Teologia e o Catecismo da Igreja Católica, parece uma omissão inexplicável.

Mas foi com grata satisfação que vi uma palestra do Padre Léo na TV falando disso, tema que abordara em seu livro que também adquiri: Sede Fecundos! O que esse padre fez deve ser imitado, no meu entender, por todos e pelas Pastorais da Família. E Pe. Léo inicia seu ensinamento citando um Papa: “O Criador, que, em sua bondade e sabedoria, desejou conservar a raça humana por intermédio do homem e da mulher unindo-os no casamento, igualmente ordenou que, ao cumprir essa função, o marido e a mulher experimentem o prazer e a alegria em sua carne e seu espírito. Buscando e gozando desse prazer, os casais nada fazem de mal, apenas aceitam aquilo que o Criador lhes deu” (Pio XII em 29 de outubro de 1951).

Interpreta o Padre Léo que a sexualidade é um desejo do Criador e não um acidente ou consequência do pecado original. E o exercício da sexualidade é uma ordem divina e, ligado ao cumprimento dessa ordem está o prazer sexual, experienciado no corpo e na alma. O Papa ressalta, ainda, que o prazer deve ser experimentado pelo homem e pela mulher. Parece estranho um Papa falar que a mulher e o homem devam ter prazer sexual. Mais ainda: esse prazer deve ser buscado. É impressionante, mas Pio XII fala que prazer é um dever!

E ele continua, marido e mulher que não experimentam o prazer estão em pecado. Se Deus ordenou… O prazer pode e deve ser santo. Não podemos ter medo de pensar no prazer como fonte de santidade, como instrumento de cura e restauração.

E Padre Léo finaliza afirmando que um casal batizado no Espírito Santo precisa ser um casal que experimenta a alegria e o prazer como fonte de cura e libertação. O casal, ao se unir fisicamente, está celebrando e atualizando o sacramento do matrimônio, e sacramento significa a presença real de Jesus. Jesus Cristo está presente na vida íntima do casal. Ou acreditamos nessa verdade ou precisamos mudar alguns conceitos teológicos sobre os sacramentos.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

O mundo esqueceu?

Nunca, na história da humanidade e em pleno século XXI, viu-se tanta injustiça contra os povos indefesos, como o povo Rohingya, em Mianmar. O mundo assiste, ao vivo e a cores, essa brutal tragédia, com violência física e sexual, conforme denunciou a ONG “Médicos Sem Fronteiras”, com mais de 700 crianças sendo abusadas sexualmente. Na reportagem, vemos filas enormes de pessoas fugindo para Bangladesch. Ao contrário de Moisés, rumo à Terra Prometida, eles saíram expulsos dos seus lares onde, por séculos, viveram em paz entre muçulmanos e budistas. Estamos encaminhando, ao comitê do Nobel da Paz, em Oslo, para retirarem o prêmio de Nobel da Paz, de 1991, da ex-ativista Aung San Suu Ky, primeira-ministra do regime de origem budista, que nada tem a ver com a bem-aventurança de Buda, ela, estilo Pôncio Pilatos, lavou as mãos e nada faz para evitar essa tragédia humanitária.

Esse é o mundo hoje, onde as intolerâncias raciais, religiosas e imigratórias estão acima dos atos de solidariedade. Os governantes lavam as mãos e o povo sofre.

Por aqui, nosso povo brasileiro sofre também. Sofre com a pandemia de corrupção em todos os níveis: federal, estadual e municipal — sem falar nos 13 milhões de desempregados que, este ano, não terão a visita do Papai Noel, enquanto os donos do poder estão encastelados nos palácios e mansões governamentais.

Michael Jackson tinha razão quando disse que “os governantes não ligam para nós”. Pura verdade, em plena Era dos Horrores e das Incertezas, eles se omitem como agora. Pena que até a visita do Papa Francisco em nada ajudou com relação à perseguição do Rohingyas. Foi obrigado a não pronunciar o nome Rohingya, porque, desta forma, os perseguidos seriam os cristãos de Mianmar, outra vergonha para Aung San Suu Ky, que é budista, e a essa altura seu espírito deve estar se chacoalhando no túmulo. Ele, que pregava e propagava igualdade e convívio pacífico entre os povos de sua época.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

