Cidade tem dois índices distintos na educação e Meio Ambiente

S. Cruz sobe na educação…

Ioeb, índice de uma entidade não-governamental,

coloca cidade na privilegiada 62ª posição do Brasil

Santa Cruz do Rio Pardo subiu no desempenho no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira — Ioeb — de 2017, divulgado em dezembro. Na região, o município alcançou a melhor posição (62º), à frente de cidades como Marília, Ourinhos, Chavantes, Cândido Mota e Salto Grande. A nota de Santa Cruz — 5,4 — foi superior ao índice nacional (4,7) e do Estado de São Paulo (5,3).

O Ioeb é medido pelo Centro de Liderança Pública, uma organização não-governamental. Portanto, os índices não são oficiais, mas aceitos por órgãos governamentais. O índice está em sua segunda edição e os resultados deste ano impulsionaram Santa Cruz do Rio Pardo de um incômodo resultado em 2016 para uma posição mais confortável. No geral, a cidade avançou 407 posições.

O Ioeb incorpora números do Ideb (que mede o desempenho dos alunos em Português e Matemática, além das taxas de aprovação das escolas), a inclusão na educação infantil, analisa os alunos atrasados e fora da escola, experiência dos diretores e a porcentagem de professores com nível superior e a jornada escolar. As escolas particulares — caso do Camões, Oapec e Objetivo em Santa Cruz do Rio Pardo — também entram no cálculo do Ioeb de 2017.

O resultado foi comemorado pelo governo de Santa Cruz do Rio Pardo. A administração emitiu nota na última terça-feira, 12, com quadros comparativos em relação a outros municípios, como Chavantes (1.549º lugar) e Ourinhos (834º).

Apesar da posição privilegiada, os números apontam que ainda não há motivos para comemoração. É que o Ioeb tem pontuação até 10, o que significa que o índice mais alto — da cidade de Sobral, no Ceará, de 6,2 — ainda está longe de ser considerado um modelo na Educação.

Além disso, Santa Cruz ficou muito atrás de cidade menores, como Dumont (6º), Ibirá (7º), Taguaí (12º), Junqueirópolis (15º), Lurdes (21º), Pereira Barreto (22º), Tupi Paulista (28º), Santo Antonio da Alegria (36º) e muitos outros.

Entretanto, Santa Cruz do Rio Pardo ficou à frente de cidades paulistas maiores, como Catanduva (147º), São Caetano do Sul (158º), Araras (182º) e outras. Dos dez primeiros municípios no ranking do Ioeb, sete estão localizados no Estado do Ceará.

…e despenca no ‘verde’

Santa Cruz ficou longe da certificação e obteve

o pior índice da história do selo “verde azul”

Nos dez anos de existência do programa “Selo Verde Azul” — sete de certificação —, que estabelece o ranking ambiental do Estado de São Paulo, foi a primeira vez que Santa Cruz do Rio Pardo alcançou incômodas últimas posições. O município, que sempre oscilava entre as colocações número 81 e 169 nos últimos anos, despencou para a 408ª posição. A prefeitura de Santa Cruz não divulgou os resultados e nem explicou os motivos para a enorme queda.

O ranking oficial foi divulgado na quarta-feira, 13, em solenidade comandada pelo vice-governador Márcio França (PSB), que é amigo pessoal do prefeito de Santa Cruz, Otacílio Parras Assis (PSB). Ele reuniu dezenas de prefeitos para anunciar os resultados e comemorar os dez anos do programa. A classificação deste ano foi para 48 municípios que conseguiram atingir nota superior a 80 pontos.

Na solenidade, o vice-governador destacou que São Paulo é um Estado referência na área ambiental. “Mais de 50% da nossa energia são renováveis. A gente tem quase 20% do nosso território, mesmo sendo um território pequeno perto de alguns estados brasileiros, temos quase 20% de mata nativa do nosso Estado. E, somos um dos estados mais desenvolvidos do mundo”, disse Márcio França.

O ranqueamento é resultado da avaliação técnica das informações fornecidas pelos municípios. São critérios pré-estabelecidos de medição da eficácia das ações executadas. Este Certificado reconhece a boa gestão ambiental municipal e garante à prefeitura premiada prioridade na captação de recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição (FECOP).

O Indicador de Avaliação Ambiental — IAA — é publicado para que o poder público e toda a população possa utilizá-lo como norteador na formulação e aprimoramento de políticas públicas e ações sustentáveis.

Lançado em 2007 pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Programa Município VerdeAzul – PMVA tem o inovador propósito de medir e apoiar a eficiência da gestão ambiental com a descentralização e valorização da agenda ambiental nos municípios.

Um vexame

No ano passado, Santa Cruz do Rio Pardo alcançou a 101ª posição, não atingindo a certificação do “Selo VerdeAzul”. Na época, havia uma queda razoável, já que em 2015 o município figurava na 81ª colocação. Na ocasião, o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) creditou a queda a problemas detectados no aterro sanitário do município, que estava em pleno funcionamento.

No início deste ano, porém, o aterro foi interditado pessoalmente pelo secretário estadual do Meio Ambiente, que desembarcou de helicóptero em Santa Cruz e seguiu direto para lacrar o aterro sanitário.

O impasse forçou o prefeito Otacílio Parras a tomar uma providência urgente, como transportar o lixo urbano de Santa Cruz para o município de Piratininga, onde existe uma usina particular de reciclagem. A prefeitura deve gastar R$ 1 milhão por ano para a destinação do lixo. O primeiro contrato, firmado de forma emergencial e sem licitação, foi rejeitado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP), cujo relatório da fiscalização acusa o prefeito Otacílio de ter ficado “inerte” quando a situação do aterro já era alarmante.

Entretanto, falhas no aterro não justificam, por si só, o baixo desempenho de Santa Cruz no ranking ambiental paulista. Na verdade, a questão do aterro é apenas uma entre dezenas de requisitos para a nota final do município.