Coluna de João Zanata Neto – Edição de 17/12/2017

Crianças

João Zanata Neto *

Quando eu era pequeno, adorava brincar com fogo. Era um garoto levado como todos os outros. Eu não sei se era mais levado do que os outros a ponto de ser condenado ao colégio interno. Talvez eu não tenha sido ou, por sorte, os colégios internos caíram em desuso. Fico com a dúvida que, neste caso, é a melhor das opções.

O fato é que nós, crianças, somos movidos por uma curiosidade aguçada. Somos cientistas natos, infelizmente, sem nenhuma metodologia. O nosso raciocínio não vai além do espanto. A nossa tese não é algo mais que a proclamação do interessante.

A natureza tenta se ocultar das impertinentes crianças, mas não há pedra no jardim que fique sossegada, não há manga que permaneça muito tempo no pé, não há formigueiro que não seja invadido, não há cigarra que cante sem ser encerrada em uma caixa de fósforos. São as crianças terríveis, pequenos monstrinhos, que aterrorizam o quintal e o transformam no habitat mais devastador para os pequenos seres.

A velha goiabeira cresceu com as marcas das crianças. Ela se transformou no playground, suportando vasos de samambaia e o balanço de cordas. Suas frutas bichadas se eram petardos balísticos de extrema nojeira. A guerra das frutas podres era travada pela conquista do quintal.

No entanto, a fanfarronice das crianças não se apega muito a estas pequenas glórias. Em pouco tempo os seus olhos periscópios sondam cada canto inexplorado. Os pequenos exploradores do quintal têm energia de sobra, vasculham embaixo de cada pedra, caçando minhocas, caramujos, tatus bola e pequenas lagartixas cor de basalto.

Mas a curiosidade nunca termina e os pequenos olhos se voltam para a grama verde e espinhosa, desbravada pelas trilhas vivas das formigas saúvas. Nestas estradinhas, uma caravana de operárias transporta pequenas folhas recortadas em forma de velas náuticas. Os barquinhos com pernas carregam estes pequenos prêmios até o vulcãozinho das saúvas. A caravana também parece um ritual macabro com a procissão dos besouros decapitados e desmembrados. E tudo some naquele pequeno olhal do castelinho das formigas. As saúvas têm o respeito das crianças, pois são tão perversas quanto elas. Quando capturamos uma lagartixa viva, ela se transforma em oferenda às saúvas. As formigas devoram a oferta com a ferocidade antropofágica do seu exército de picadeiras envenenadas.

As crianças são cientistas do mal ou são primitivas criaturinhas em desenvolvimento? Pequenos inocentes, talvez, não. O tempo de criança é muito e talvez sobre. E quando sobra, o bando inventa novos desafios. Escalam o muro e andam, sem problema, entre os velhos cacos de garrafas, usados como ofendículos. Desafiam a gravidade e alcançam a velha árvore da fruta do Conde. Escalam mais alguns metros e ganham o telhado. A liberdade está lá, mas ao gatunos a conquista do telhado tem o sabor do desafio. O medo das alturas desafia como a prova de iniciação. Quem tiver medo será deixado para trás. A coragem é seletiva e pede a todos a descida pelo mastro da antena. Quem vai amarelar? Os intrépidos descem um a um e a aventura acaba, mas parecem não satisfeitos e se voltam ao proibido. No canto do quintal, junto ao muro carcomido, o velho canavial teme os pequenos e seus fósforos riscadores. Um plano já está arquitetado. O fósforo da cozinha desaparece. O bando se dirige ao alvo e o fogo é ateado. A chama se transforma em incontroláveis labaredas que devoram o canavial que sapecado ainda jovem, sucumbe doce e altaneiro feito Joana D`arc.

Os pequenos levados fogem sapecados pelos chicotes de marmelos em suas pernas e costas. Fogem como os atacados por um enxame. Passam a tarde foragidos, mas sabem que terão que voltar e suportar o castigo. Enquanto isto, o quintal experimenta uma paz incomum. A cana virou garapa e espera na geladeira a sede dos pequenos diabinhos.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.