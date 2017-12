Maristela terá pista de ‘skate’

Obra já foi liberada pelo governo do Estado

A prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, por meio da secretaria de Gestão e Comunicação, informou na semana passada que a cidade foi contemplada com uma nova pista de skate. A obra terá recursos do governo do Estado, através do programa “100% Esporte Para Todos”, e já foi liberada.

Será a segunda pista para a prática do esporte em Santa Cruz. A atual fica nas imediações do ginásio de esportes e foi construída na gestão do ex-prefeito Adilson Mira. No entanto, o governo municipal também anunciou que haverá uma terceira pista, que será construída futuramente no entorno do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi”, no bairro da Estação. Um projeto que prevê a revitalização da área, que havia sido suspenso pelo prefeito Otacílio Parras Assis (PSB), foi retomado nos últimos meses.

Segundo a prefeitura, o deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena (PR) se empenhou para a conquista da verba que vai possibilitar a construção da nova pista de skate. O local escolhido para a obra foi a vila Maristela. De acordo com informações do município, a pista será inserida no projeto de um parque que já está sendo desenvolvido.

A nota oficial não informou o valor da verba e se haverá contrapartida.