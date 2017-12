Operação autua 23 motoristas; um foge

‘Blitz’ da Lei Seca terminou na madrugada de sábado

Na noite de sexta-feira, 15, até a madrugada de sábado, 16, o programa “Direção Segura” – projeto coordenado pelo Detran para prevenir acidentes de trânsito causados por álcool — autuou 23 pessoas em operação pela Lei Seca em Santa Cruz do Rio Pardo. Em conjunto, as polícias Militar e Civil fiscalizaram, ao todo, 313 veículos. Destes, 23 condutores foram autuados por embriaguez ao volante ou recusa em fazer o teste do bafômetro. Eles deverão pagar multa no valor de R$ 2.934,70. Além da multa, responderão a processo administrativo no Detran e poderão perder o direito de dirigir por 6 meses.

Dos 23 citados, cinco deles responderão na Justiça por crime de trânsito, uma vez que passaram do índice permitido — 0,34mg de álcool por litro de ar expelido — ou por terem a embriaguez confirmada em exame clínico realizado pela Polícia Científica. Para a motorista Joana de Fátima Borges, a ação é válida. “Quem não deve, não teme. É com operações assim que os policiais evitam tragédias no trânsito”, disse.

Os motoristas eventualmente condenados poderão cumprir de seis meses a três anos de prisão, de acordo com a Lei Seca.

Após serem autuados, dois motoristas chamaram a atenção de policiais. Um deles falava no celular enquanto dirigia. Ao ser questionado, indagou que não poderia desligar o telefone “na cara” do amigo. “Estou conversando com um amigo, não vou desligar”, disse o jovem, que foi autuado por infração gravíssima e deverá pagar multa no valor de R$ 293,47.

O outro, porém, foi mais longe. Com uma criança no banco da frente, acelerou fortemente após realizar o primeiro teste, quase atropelando os fiscais que ali estavam. O rapaz, que conduzia um Vectra branco, já foi identificado e responderá pelo crime.