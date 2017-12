Polícia investiga morte de homem em Espírito Santo

Um homem de 56 anos foi encontrado morto na varanda de sua casa em Espírito Santo do Turvo, na sexta-feira, 15. A causa da morte ainda será investigada, já que o homem apresentava sinais de agressão na perna e na barriga, além de lesões no órgão genital.

A equipe médica declarou a morte natural do homem, cujo corpo já se encontrava em rigidez cadavérica. Curiosamente, o rapaz estaria usando um preservativo, o que chamou a atenção dos socorristas.

As versões apresentadas sobre o fato, entretanto, não batem. A sobrinha da vítima, que mora na mesma casa, relatou que viu um homem se debater e em seguida pedir socorro médico. Porém, consta que o homem morreu oito horas antes da chegada da PM. “O odor forte indica que ele morreu no começo da noite passada”, disse um agente policial que não quis se identificar. O IML (Instituto Médico Legal), após concluir o laudo, também poderá ajudar na investigação do caso.