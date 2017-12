‘Semana Mário Nelli’ teve duas orquestras e quinteto

Evento anual que homenageia músico levou

música erudita, popular e folclórica ao Palácio

A quinta edição da “Semana Mário Nelli” terminou na última quinta-feira, 14, com a apresentação do grupo “Kintetodonene”. O evento começou na terça-feira, no Palácio da Cultura “Umberto Magnani Netto”, e teve também a apresentação de duas orquestras.

A semana musical é uma homenagem ao músico santa-cruzense Mário Nelli, que compareceu às apresentações. Hoje morador em Piraju, Nelli nunca deixou suas raízes em Santa Cruz. Trocou, inclusive, uma promissora carreira nas grandes capitais pela vida interiorana em Santa Cruz.

Pode-se dizer que Mário Nelli, autor do hino do município, foi daqueles músicos que juntava amigos para tocar em garagens e formar grupos amadores. No entanto, seu talento o levou longe. Mário se apresentou nas antigas TV Tupi, Excelsior e Record, onde conheceu artistas — e tocou com vários deles — como Paulinho da Viola, Cauby Peixoto, Carlos José, Nelson Ned, Martinho da Vila, Miltinho e Tony Angeli. Foi ele quem ajudou Silvio Santos a cantar no programa “Almoço com as Estrelas”.

Em Santa Cruz, um de seus grupos de maior sucesso foi o “Emi Eni Sete”, que brilhou entre 1964 e 1968. Vários de seus integrantes ainda estão em Santa Cruz do Rio Pardo, como Vasco de Britto, João Queiroz e Eduardo Pimentel. Antes, o grupo “Mário Nelli e o Conjunto Clube dos XX” teve Renato Queiroz, Edinho Brondi e Izaias Carvalho dos Santos.

Orquestras

A “Semana Mário Nelli” foi instituída por lei municipal de autoria do ex-vereador Leandro Mendonça, aprovada em 2013. Neste ano, o evento foi aberto pela Orquestra de Cordas do Centro Cultural Special Dog, na terça-feira, 12. O grupo, formado por 26 jovens, é comandado por quatro professores e participa de concertos didáticos nas escolas da rede pública e particulares.

Na quarta-feira, 13, foi a vez da Orquestra de Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo, regida pelo professor José Magali Junqueira e que reúne crianças e adolescentes num projeto mantido com incentivo fiscal. A orquestra apresentou músicas eruditas, populares e canções do folclore brasileiro. Além disso, a cantora Beatriz Bernardes emocionou o público ao interpretar “Halleluia”.

A “Semana Mário Nelli” terminou na quinta-feira, 14, com uma apresentação do grupo “Kintetodonene”, liderado pelo baterista e compositor Nenê. O grupo tem participações em discos de Egberto Gismonti, Hermeto Pascoal e Milton Nascimento.