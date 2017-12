‘The Black Moon’ revive a era clássica de Pink Floyd

‘Cover’ da famosa banda leva

público de Ourinhos aos anos 1970

André H. Fleury Moraes

Da Reportagem Local

“O rock não morre, não é moda”, disse André Dilio, em entrevista após apresentar-se, junto com Mário Sene (baixo, vocal e backing vocal), Danilo Oliveira (teclados e efeitos) e Helton Vicentini (bateria e percussão), no Teatro Municipal Miguel Cury, na noite de sábado, 9. A banda “The Black Moon” é cover do clássico Pink Floyd.

Retomando a era clássica da banda original, o conjunto atraiu um grande público e tocou músicas lançadas dentre os anos 1973 e 1979, fechando o concerto com “Comfortably Numb”, do álbum The Wall. Criada em 2011, a banda sempre foi cover e conta com a mesma formação desde 2015. Os músicos são de Ribeirão Preto e Avaré, e se encontram sempre que há shows.

Devido à distância entre eles, dificilmente o grupo ensaia. Quando isto acontece, é apenas para incluir alguma música a mais no repertório. “A gente já tem o repertório todo pronto, ensaiado. Mas quando vamos incluir música nova, ensaiamos em Ribeirão Preto mesmo”, conta André Dilio.

Ainda que o repertório seja limitado a uma só banda, o conjunto não tem problemas quanto à plateia. “Sempre lota. O público que vai é para ver o Floyd. O público é bom, não tem paraquedista”, garante Mário Sene, baixista e vocalista. O músico salientou a faixa etária da plateia, que muitas vezes surpreende. “A gente até espera, nos shows, uma faixa etária mais velha, mas iosso não acontece. Tem galera de 17 ou 18 anos que comparece em peso. Hoje mesmo, em Ourinhos, dava pra ver isso”, afirmou.

Questionado sobre a posição em que o rock se encontra atualmente, Mário foi taxativo: “Apesar de o rock não ter uma cena forte no Brasil atual, é o único estilo musical que vende 50 milhões de discos pelo mundo. O Pink Floyd, por exemplo, lançou o The Dark Side of the Moon em 1973 e ele ainda era um dos mais vendidos do mundo 14 anos depois”.

Com exceção de Mário, que também é professor de Física, André, Danilo e Helton vivem exclusivamente da música. Todos os quatro, porém, sempre foram fãs de Pink Floyd. Mário, inclusive, já tocou em outro cover antes de se encontrar com André nas redes sociais. “Isso é um fator pra fazer a banda funcionar”, diz o baixista, ao comentar sobre a paixão pela banda inglesa. O artista também ressaltou a importância do rock na história da música.