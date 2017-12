Vaca fica ‘atolada’ em garagem rural

Um resgate inusitado foi feito pelo Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo na manhã da última terça-feira, 12. Uma vaca ficou “presa” na garagem de uma residência na zona rural do município, pois escorregou no piso e não conseguiu se levantar.

A proprietária da “Chácara Nossa Senhora Aparecida” não teve outra alternativa a não ser chamar os bombeiros. Ela explicou que a vaca, que faz parte do pequeno rebanho da propriedade, tentou entrar na residência e acabou escorregando no piso da garagem. “Ela ficou horas tentando se levantar, mas escorregava e caía novamente”, disse a mulher. O animal acabou perdendo as forças.

Os bombeiros conseguiram imobilizar a vaca e retirá-la da varanda da casa. Entretanto, o animal não conseguiu ficar em pé, sinalizando fraqueza.

Os soldados, então, montaram um sistema que pudesse manter a vaca em pé. Eles orientaram os proprietários da chácara a acionar um veterinário.

Este foi o segundo caso de resgate de bovinos no período de uma única semana. No último dia 6, os bombeiros foram chamados para retirar um boi que caiu num poço com aproximadamente cinco metros de profundidade. O dramático resgate aconteceu num sítio no bairro Ribeirão dos Cubas, nas proximidades do distrito de Caporanga. O trabalho durou quase quatro horas e o animal foi retirado sem nenhum ferimento. O poço foi fechado para evitar novos acidentes.