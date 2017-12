Alinhamento dos dentes ganha tecnologia de ponta

Em Santa Cruz, ontodontista utiliza aparelho

transparente no exterior a um custo acessível

Ao longo de décadas, o velho aparelho usado para remodelar os dentes, além do transtorno causado ao paciente, sempre incomodou na questão estética. Hoje, procura-se modelos que se aproximam de acessórios de beleza. Pois uma técnica revolucionária uniu as duas necessidades e já está disponível em Santa Cruz, através do ortodontista Rogério Martins. É o “invisalign”, um aparelho transparente, fabricado com um plástico especial, que mantém a estética da boca e reduz os desconfortos. É praticamente invisível e os resultados, segundo o especialista, são excepcionais.

Depois que se formou cirurgião dentista, Rogério já se aventurou no Pará, se especializou em implantes, fez um curso com Andre Masato em Ourinhos e acabou se encantando com a nova técnica exatamente em Santa Cruz do Rio Pardo, onde atende numa clínica. Ele é um dos 160 profissionais do Brasil, entre quase meio milhão, credenciados para trabalhar com o sistema.

A ortodontia é a especialidade odontológica que previne e corrige deformações no alinhamento dos dentes. O tratamento, aliás, pode mudar totalmente a face do paciente. “Dependendo do caso, muda tanto que pode dar até separação”, brinca Rogério. No entanto, é extremamente necessária a correção, já que o problema pode causar até deficiências respiratórias. “O pior é o constrangimento. Tem gente que nem abre direito a boca para falar”, diz Rogério. A boa notícia é que não há idade para corrigir os problemas dentários.

O “invisalign” requer uma análise completa da boca do paciente. Um minucioso trabalho tridimensional passa por três países antes de voltar ao Brasil com os alinhadores prontos para serem usados pelo paciente. O número de aparelhos — todos transparentes — varia de acordo com o caso. Podem ser apenas dois ou até mais de 100. O profissional envia o pedido diretamente para a Costa Rica, onde está situado o laboratório da multinacional. Quando tudo estiver correto, os aparelhos serão fabricados no México, passam por Miami, nos Estados Unidos, e são remetidos ao Brasil.

Tudo isto demora no máximo seis dias, já que o processo é todo digital e online. No entanto, para chegar à boca do paciente serão mais de 30 dias, já que é comum uma demora maior na alfândega brasileira. “Existem no Brasil empresas que tentam fazer algo parecido. No entanto, nada supera esta tecnologia do exterior. Aliás, não sabemos exatamente qual é este material, pois este é o segredo da empresa”, conta Rogério Martins.

As placas são fabricadas imediatamente para todo o tratamento, que pode durar meses ou anos. Elas são trocadas a cada 15 dias, remodelando os dentes até o resultado final.

Segundo Rogério, a higiene do novo sistema também é prática, já que o aparelho é facilmente removido pelo paciente. O sistema também pode “esconder” falhas de dentes na boca e prevê até a troca de dentes em crianças. Já os aparelhos tradicionais causam incômodos desagradáveis, uma vez que podem quebrar, machucam e necessitam de manutenção constante. Além disso, a maioria dos problemas gengivais não são provocados pela falta de escovação. “Na verdade, é alergia ao metal”, conta Rogério Martins.

A quantidade de placas não interfere no custo do tratamento, já que o orçamento é estipulado de acordo com o problema do paciente. Além disso, o preço é acessível e há um seguro de até cinco anos no uso dos alinhadores.

O ortodontista Rogério Martins está atendendo na clínica Vitali, que fica na avenida Tiradentes, 716, no centro de Santa Cruz do Rio Pardo. Os telefones para contato são (14) 3373-1068 e 99802-1068.