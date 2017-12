Entrega de contas atrasa e causa protestos em Santa Cruz

Correio diz que é preciso reclamar no

0800 e ignora a origem do problema

A reclamação quase sempre se repete nos finais de ano. É justamente o período em que as correspondências começam a ter suas entregas atrasadas, provocando transtornos para contribuintes e comerciantes. Neste final de ano, o problema voltou a acontecer, fazendo com que faturas de cartão de crédito ou contas de telefone sejam pagas com multas. O aposentado Roberto Pinto da Rocha Júnior, o “Betico”, também enfrentou atrasos com contas de água ou energia elétrica, que são entregues diretamente nas residências.

Roberto auxilia o filho numa empresa de dedetização, na rua Carlos Rios, ao lado de sua residência. O problema do atraso em correspondências está prejudicando não apenas a empresa, mas até a residência. Segundo o aposentado, tanto a casa como a empresa possuem caixas adequadas para as correspondências.

O aposentado disse que é a primeira vez que enfrenta o problema. Neste ano, por exemplo, ele pagou contas de telefone e do cartão de crédito com atraso, com o acréscimo de multas. “O valor da multa é pequeno, muitas vezes centavos. Mas fico imaginando milhares de pessoas tento o mesmo problema e, neste caso, o prejuízo dos consumidores atinge milhões”, disse, revoltado com a situação.

Mas não é apenas o atraso nos Correios que incomoda Roberto Pinto da Rocha. Na semana passada, ele exibia, nervoso, um aviso de corte de água da Sabesp, já que o valor mensal ainda não havia sido pago. “Mas eu nem recebi a conta”, garantiu. O problema, de acordo com Rocha, atinge a Sabesp e a CPFL.

Segundo ele, os documentos são deixados “de qualquer jeito” por funcionários que chamou de “relapsos”. Rocha disse que o papel é deixado longe da caixa de correspondências, muitas vezes no vão da porta. “Minha vizinha já encontrou minhas contas no chão. No entanto, quando chove elas certamente desaparecem”, reclamou.

Roberto disse que a Sabesp e a CPFL terceirizam a entrega das contas. “Tudo o que é terceirizado neste País parece que não dá certo”, disse. Segundo ele, a Vivo prefere recorrer aos Correios, cujas entregas costumam atrasar nos finais de ano.

A conta de telefone, por exemplo, que venceu no dia 6, só chegou ao aposentado dois dias depois. Rocha disse que há boatos de que funcionários dos Correios estão fazendo uma espécie de “operação tartaruga” contra a ameaça do governo Temer de demitir milhares de funcionários. Na internet, há notícias sobre este movimento, que tem sido negado pela direção da empresa.

Providências

A agência dos Correios de Santa Cruz do Rio Pardo informou que eventuais problemas com atraso na entrega de correspondências não acontecem na cidade, podendo ter origem nas capitais ou mesmo na demora das empresas em postar os documentos. Segundo os Correios, os usuários podem reclamar através do telefone de atendimento ao cliente — 0800-725-7282 —, cuja ligação é gratuita.

Já o Procon de Santa Cruz do Rio Pardo admitiu que existem reclamações sobre entrega de contas, mas os casos precisam ser avaliados individualmente. É que as empresas são obrigadas a disponibilizar outros meios de pagamento, como internet ou boletos online. Quando a única alternativa é a correspondência, a empresa pode ser notificada e fica sujeita a algum tipo de procedimento do órgão de defesa do consumidor.