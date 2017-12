Pontes rurais são recuperadas

Muitas pontes da zona rural haviam sido

danificadas pelas chuvas do meio do ano

A Codesan, empresa de economia mista controlada pelo município, está concluindo a recuperação de várias pontes na zona rural de Santa Cruz do Rio Pardo, que foram danificadas pelas fortes chuvas que caíram em maio e junho. Na última terça-feira, 12, o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, inspecionou a última ponte em reformas, no bairro Água Azul, na companhia do vereador Murilo Costa Sala (SD).

Segundo ele, quase 50 pontes rurais foram total ou parcialmente danificadas naquelas chuvas. A ponte no bairro Água Azul teve a cabeceira levada pelas águas depois que um açude nas proximidades transbordou. O trânsito foi interrompido e os veículos agrícolas foram obrigados a seguir outro trajeto, muito mais longo, passando pela rodovia Orlando Quagliato.

Gimenez acredita que a obra será concluída nos próximos dias. O ribeirão que existe no bairro teve de sofrer um pequeno desvio para a reforma total da ponte. O reforço de tijolos foi refeito e os tubos totalmente trocados. O presidente disse que funcionários da Codesan estão trabalhando no local há pelo menos três semanas.

O dirigente contou que, nas chuvas fortes de maio, pelo menos três pontes da zona rural foram totalmente destruídas No entanto, outras 43 sofreram avarias e também precisaram ser reformadas.

Na terça-feira, 12, quando a obra estava sendo concluída, o tráfego de pequenos veículos já estava permitido na ponte. No entanto, caminhões e tratores só serão liberados após a conclusão completa da reforma.

Segundo Cláudio Agenor Gimenez, as pontes rurais são importantes para o escoamento da safra agrícola. “Neste momento o prejuízo não foi grande porque a soja ainda está em crescimento. Mas na safra anterior, de milho, os produtores precisaram andar vários quilômetros a mais para retirar seus produtos”, disse.

Gimenez descarta uso

irregular de máquina

Trator foi visto trabalhando no

terreno de funcionário da empresa

Uma denúncia anônima levou a reportagem a um terreno do bairro Eleodoro 2, na tarde da última terça-feira, 12, onde um trator da Codesan realizou obras de terraplenagem. O vereador Murilo Sala (SD) também foi informado e entrou em contato com o presidente da Codesan, Cláudio Agenor Gimenez, que esteve no local.

Segundo informações, o terreno pertence a um funcionário da própria empresa. Ao lado de Murilo Sala, Gimenez telefonou à Codesan para verificar se havia alguma ordem de serviço para o local. Ele também recebeu a confirmação de que, no mesmo horário, duas máquinas deveriam estar operando em obras na zona rural.

Por alguns instantes, Gimenez reconheceu que possivelmente haveria um abuso de funcionários. Ele, inclusive, não descartou punições, inclusive a suspensão dos responsáveis.

“Pode ser que algum deles fez um favor para outro, durante o trajeto a alguma obra pública, o que é irregular”, disse Gimenez ao vereador Murilo Sala. Ele prometeu uma resposta do parlamentar e à reportagem do jornal no dia seguinte, após investigar a denúncia.

Na quarta-feira, 13, o vereador Murilo Sala informou ao DEBATE que Agenor, por telefone, garantiu que a obra no terreno particular estava regular. Segundo ele, o dirigente da Codesan afirmou que o proprietário do imóvel, que trabalha na empresa, recolheu todas as taxas devidas para a execução do serviço.

Murilo Sala disse que ainda vai analisar a possibilidade de pedir informações adicionais sobre a obra, inclusive cópias de todos os pagamentos feitos à Codesan pelo proprietário.