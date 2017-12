Artigo: ‘E se fosse uma arma de fogo?’

E se fosse uma arma de fogo?

Carlos Eduardo Gonçalves *

Dias atrás, um fato chegou até a população santa-cruzense por diversos tipos de mídia espalhadas por todo nosso país. “Sobrinho de prefeito pega carro oficial, sai de posto sem pagar e foge após deixar veículo em hotel”, diz o portal G1, em manchete sobre o ocorrido. Interpreto o fato sob duas óticas: a legal e a moral. Não emitirei juízos sobre o fato em si, não sei a razão pela qual o adolescente, inabilitado ao volante, tinha para pegar um carro na madrugada e partir rumo à cidade grande. Sobre o ocorrido, o palpite dos detalhes não me cabe.

Quanto ao carro na casa do chefe do executivo, o legislativo sempre interpretou como legal, mas, convenhamos, não é moral. O argumento do prefeito em relação ao motorista e ao corte de gastos não me parece muito plausível para justificar o delito cometido pelo sobrinho. Não engulo também o argumento da pneumonia pelo fato da prefeitura ter um carro meia-boca. Quem dera se a maioria dos funcionários da prefeitura pudessem ter um carro meia-boca como esse ou a regalia de poder ter um carro oficial na garagem particular.

Entendo perfeitamente que o fato poderia ocorrer com qualquer pessoa, desde que essa pessoa fosse chefe do Executivo, abrisse mão do motorista alegando corte de gastos e críticas de vereadores e, por fim, levasse o carro para casa, contrariando o bom senso. Afinal, o carro não é um carro particular para ser guardado em uma garagem particular.

Sem me alongar ao fato em si e sem expor ninguém à minha analogia, justamente por não entrar nos meandros do caso, trago a provocação: e se fosse uma arma de fogo? Sobre um veículo ser uma arma, todos nós sabemos, ou deveríamos saber, sendo habilitados ou não. Mas o objetivo é trazer à baila a discussão de ter ou não ter uma arma de fogo dentro de casa.

Ter uma arma de fogo em casa, também pode nos trazer uma discussão legal, mas na atual conjuntura, o ápice deste debate acaba sendo o discurso moral. O principal argumento moralista pró-armamento é o da ineficiência da estrutura de segurança pública. Engraçado. São justamente esses moralistas que adoram venerar a Polícia Militar em dia de micaretas na Avenida Paulista, travestidas de manifestações verde e amarelas do MBL, do artista pornô Alexandre Frota, uma espécie de guru da pseudopedagogia da “bateção” de p….anelas.

A ineficiência da segurança pública nada mais é do que uma obra orquestrada pela perspectiva política liberal para esvaziar o estado de suas atribuições. Desemparelhar a polícia é uma atitude pensada. Desemparelhar a educação, saúde, também. Privatiza-se a segurança, educação, saúde em função de lobby com grandes corporações que facilitem negociatas políticas. A fantasiosa ideia liberal de que tudo seria transformado se o estado se enxugasse a mínimo é patética.

A bancada da bala segue a cartilha neoliberal. Tem deputado de farda e tem até quem defenda torturadores. Cheiram a enxofre. Defendem a ideia de que cada cidadão pode ter sua arma em casa para se proteger dos bandidos, dos marginais. Logo menos, terão arma em casa para se defender de esquerdistas. Pluralidade de ideias é chumbo na testa, assim é o diálogo.

A massa é ludibriada com um senso comum que, tecnicamente, resolveria os problemas rapidamente: com um disparo. Mas o problema é bem maior do que imaginamos. O levantamento de autoria do sociólogo Júlio Jacobo Waiselfisz aponta que, a cada hora, quase cinco brasileiros morrem vítimas de um disparo de arma de fogo, tornando o país o 11º com mais mortes por armas de fogo, ficando atrás de países como El Salvador, Trinidad e Tobago e Iraque. O retrato traçado pelo Mapa da Violência de 2015 nos traz a taxa de 21,9 mortes a cada 100.000 habitantes.

Nas palavras do sociólogo, “se não aprovássemos o estatuto do desarmamento, o cenário seria ainda pior”. Contrariando o argumento neoliberal, a região sudeste registrou maior queda em relação a mortes por arma de fogo em virtude do investimento em tecnologia e aparelhamento da segurança pública, principalmente na década passada.

Fica a pergunta: e se, ao invés de uma arma sobre rodas, fosse uma arma de fogo?

* Carlos Eduardo Gonçalves é professor de Santa Cruz do Rio Pardo, biólogo e doutorando em Educação para a Ciência.