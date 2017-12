Fossa alternativa usa até bananeira

É isto mesmo: planta é usada no

sistema comum em áreas sem esgoto

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Embora ainda seja considerada um sistema rudimentar de coleta de esgoto, a fossa ainda é a única alternativa para locais onde não existe a rede convencional de tratamento, principalmente zona rural. Entretanto, mesmo sendo primário, o sistema vem avançando em tecnologia ao longo dos anos. A mais moderna utiliza bananeira e já existem unidades em Santa Cruz do Rio Pardo.

O consultor ambiental Glauber Gregório, 35, que possui formação na área de Engenharia, aperfeiçoou uma técnica de biofossa que já atraiu a atenção de várias indústrias da cidade. É que muitas estão localizadas no Distrito Industrial “Michiyoshi Suzuki”, onde ainda não há coleta normal de esgoto. Em junho, quando o município renovou a concessão dos serviços da Sabesp por mais 30 anos, além do “bônus” de R$ 5,2 milhões, a prefeitura finalmente transferiu os serviços de água do distrito para a concessionária do governo do Estado. Entretanto, a implantação da rede de esgoto no local ainda será estudada.

Segundo Glauber, a bananeira é plantada sobre uma biofossa septica totalmente lacrada, construída com tijolos e forrada com pó de serra internamente para absorver a umidade. “A bananeira é uma planta que necessita de muita água. Assim, ela evita qualquer tipo de vazamento ou infiltração”, explicou o consultor ambiental. Além disso, ele ressaltou que a bananeira é fácil de “pegar” e existe em abundância na região.

A estrutura da fossa é construída em forma de pirâmide, fácil de ser implantada e não necessita de um espaço considerável. “Na verdade, não existe manutenção neste sistema. Quanto mais velha a fossa fica, melhor será o ambiente dela”, afirmou.

Segundo Glauber, também não há risco de transbordamento do material. “O esgoto é 99% água e este lodo, fruto das bactérias que vão se degradar, acaba servindo como fertilizante para este sistema”, explicou. Ele alertou, contudo, que materiais sólidos jogados no vaso sanitário podem, obviamente, prejudicar o sistema. É o caso do papel higiênico ou sacos plásticos, por exemplo. “Na verdade, a bananeira vai sugar toda a água absorvida pelo pó de serra. É o que chamamos de ‘âncora’ do sistema. Então, um alimenta o outro”, completou.

Esta cadeia só é interrompida caso o pé de banana seja cortado. “Aí haverá o risco de encher a fossa”, alertou. O sistema, segundo ele, foi introduzido no Nordeste brasileiro com sucesso e, aos poucos, está chegando a outros estados. O consultor aperfeiçoou este tipo de fossa, introduzindo novos elementos.

Versátil

Segundo Glauber, a biofossa com bananeira é adequada até para grandes indústrias, já que diversas unidades podem ser construídas. Além de não oferecer risco à contaminação do Meio Ambiente, a conta não onera o contribuinte em relação ao consumo de esgoto — hoje 80% do valor total de água consumida.

Ele cita como exemplo a falta de rede de esgoto no Distrito Industrial de Santa Cruz do Rio Pardo. “Para estas indústrias, o ideal é um sistema modular espalhado dentro da área”, disse. Glauber, por sinal, possui uma indústria no DI e já está implantando a fossa com bananeira.

Mas o sistema também é adequado para propriedades rurais, inclusive chácaras de lazer. O próprio Glauber, por exemplo, está construindo uma unidade em sua chácara no bairro da Graminha. A antiga desmoronou e quase levou a casa junto. Com a nova tecnologia, a segurança aumentou, não há contaminação do Meio Ambiente num local onde existem muitos poços e, de quebra, praticamente qualquer espaço pode ser utilizado na construção. Empolgou até a vizinhança, que planeja implantar fossas semelhantes.

O consultor ambiental disse que a nova tecnologia surge num momento em que a autossustentabilidade ganha cada vez mais força. “Na realidade, estamos caminhando para um futuro onde as casas e as indústrias serão sustentáveis. Não adianta a Sabesp ou outras empresas tentarem evitar isso, pois a energia será sustentável, assim como a água e até os resíduos, através de sistemas de compostagem”, afirmou. Muitos sistemas, aliás, estão ficando tão acessíveis ultimamente que o próprio morador pode construir.

A fossa com bananeira tem outro atrativo: o custo. Segundo Glauber Gregório, o sistema sai por volta de R$ 1,5 mil, enquanto as tradicionais, dependendo do espaço e localização, podem custar até R$ 10 mil. Na hipótese de desativar a fossa, nem será preciso enterrar o material. “Além disso, pode servir como embelezamento da área, já que o proprietário pode plantar um jardim junto com a bananeira”, explicou.