A magia do Natal

Apresentações natalinas do Centro Cultural

Special Dog mais uma vez emocionam S. Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

As apresentações natalinas do “Centro Cultural Special Dog”, as mais aguardadas no Natal em Santa Cruz do Rio Pardo, novamente levaram milhares de pessoas à praça Leônidas Camarinha e à igreja Nossa Senhora de Fátima na semana passada. Foram dois eventos na quarta-feira, 20, e na quinta, 21, reprisados nos dois dias seguintes. A última apresentação estava prevista para ontem à noite.

Nem a chuva tirou o brilho do espetáculo. Na quarta-feira, o Centro Cultural precisou se mobilizar e mudou a apresentação musical “O Primeiro Natal”, prevista para a praça central da cidade, para a igreja Nossa Senhora de Fátima. O improviso provocou atraso de alguns minutos devido aos ajustes do som. Nada que tirasse o encanto das centenas de pessoas que lotaram a igreja localizada na praça Carlos Queiroz.

“O Primeiro Natal” apresentou músicas clássicas e canções natalinas, a cargo do coral e da orquestra do Centro Cultural Special Dog. A participação da cantora lírica santa-cruzense Giovanna Maira chegou a arrancar lágrimas da plateia.

No final da apresentação, o empresário Mário Manfrim, diretor da Special Dog, explicou a mudança de local devido à chuva, mas disse, emocionado, que tudo tinha uma razão. “Quis Deus que a primeira apresentação fosse na casa da Mãe”, afirmou, referindo-se à igreja de Nossa Senhora. Entretanto, ele ressaltou que o evento de quinta-feira seria mesmo na praça Leônidas Camarinha, como é tradição da “cantata”.

De fato, a fina chuva que caiu sobre Santa Cruz na quinta-feira, 21, parou no final da tarde, proporcionando um emocionante espetáculo de luzes, teatro, dança e música à noite. Duas horas após o fim da “cantata”, voltou a chover.

Magia na praça

A praça Leônidas Camarinha ficou pequena para o público que acompanhou o segundo espetáculo do Centro Cultural Special Dog na quinta-feira, 21. A cantata “Um Sonho de Natal” reuniu mais de 120 artistas — amadores e profissionais —, a maioria crianças, para contar a história de uma menina que, ao dormir, sonha em estar na fábrica de Papai Noel. Ela conhece os segredos do Natal e da fabricação dos brinquedos.

Ao fundo, um enorme livro tinha as páginas viradas para contar uma história. Também houve representações sacras, como o nascimento de Jesus Cristo, com artistas representando Maria e José.

No palco montado em frente ao Centro Cultural Special Dog — cujas janelas também foram ocupadas por personagens do Natal —, houve exibição de números circenses durante o espetáculo e músicas natalinas.

Todas as quatro apresentações foram transmitidas ao vivo através da página do Centro Cultural no Facebook.

Veja mais fotos das apresentações