‘Bombeiro Noel’ entrega mais de 600 brinquedos

Estreia no programa social em

Santa Cruz atendeu vários bairros

O “Bombeiro Noel”, uma campanha realizada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo, percorreu vários bairros da cidade na manhã de ontem, inclusive o distrito de Sodrélia, para distribuir presentes. A ação distribuiu mais de 650 presentes, que foram doados pela comunidade.

O personagem principal foi o bombeiro Rivelino Louzado dos Santos, que está em Santa Cruz do Rio Pardo há apenas quatro meses e implantou o projeto de Natal. A campanha contagiou o comando do quartel no município.

O evento começou às 9h no terreno em frente ao supermercado São Sebastião, na avenida Clementino Gonçalves. Logo, centenas de crianças e adultos lotaram a praça e fizeram filas para receber os presentes. No local, foram instalados brinquedos para entreter as crianças.

ComNo início da tarde, o “Bombeiro Noel” saiu em carreata pelas ruas de Santa Cruz do Rio Pardo e passou a percorrer vários bairros, como Divineia e Parque das Nações. A caravana — ampliada por colegas das guarnições de Ourinhos — esteve, inclusive, no distrito de Sodrélia, onde tradicionalmente as ações sociais não chegam.