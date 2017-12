Coluna de Frei Betto – Edição de 24/12/2017

Nasce Jesus

Frei Betto *

Samuel se arrasta até a entrada e levanta a lamparina de azeite à altura do rosto do forasteiro.

— José!? — admira-se Samuel.

— Shalom, Samuel! Acabo de chegar de Nazaré. Foram quatro dias de viagem.

Volta o braço direito para trás e puxa a mulher para junto de si.

— Esta é Maria.

A moça recolhe os olhos ao chão.

— Carecemos de pouso. Esperamos um filho para esses dias.

Samuel abaixa a lamparina e alisa os cabelos fartos como se apalpasse a mente em busca de palavras para expressar os sentimentos.

— José, perdoa-me. Somos irmãos, mas não posso receber-vos em minha estalagem. Já não me resta nenhum quarto. Tu sabes, nesta semana haverá o recenseamento ordenado pelo Imperador.

José vira o rosto em direção a Maria. Ela se livra do braço do marido. Sente-se decepcionada por tantas portas que não se abrem.

— Podemos ao menos lavar os pés e as mãos, e encher as ânforas? — pergunta José.

— Entrem, diz Samuel. — Tu conheces a casa.

Enquanto Maria se refaz, os irmãos se acomodam em torno da mesa. Samuel estende uma copa de vinho a José e também se serve.

— José, estamos todos preocupados contigo. Será que só tu ignoras que és motivo de chacota da Galileia à Judeia?

— E por quê? O que há de errado em minha vida?

— Tudo, José. És o único da família que ainda rasteja os pés na pobreza. Não consegues manter-te dignamente com o teu trabalho. Nem sequer possui tua própria oficina.

— Ora, Samuel, tu bem sabes que desde que comecei a ver com olhos críticos os escribas de Belém e os saduceus de Jerusalém, sou tratado como um samaritano.

Os olhos de Samuel chispam em fagulhas.

— És orgulhoso, José! Não vês que, de toda a família, só tu não progrediste?

Enquanto os dois discutem, Maria termina de lavar-se. Sentada a um canto, faz correr os dedos delicados sobre o ventre inchado. As primeiras contrações se anunciam.

— És tão ingênuo, José. Não sabes que és motivo de riso em toda a Judeia? Todos sabem que essa moça traz no seio um filho que não é teu.

José levanta-se ríspido.

— És tão peçonhento quanto a mais perigosa das serpentes, Samuel! Maria e eu fomos agraciados por Javé, que nela gera Seu próprio filho. Um anjo assegurou-nos que assim é.

— Anjo? Ora, anjo! — exclama Samuel animado pelo vinho.

Maria, que se aproxima, cessa o passo ao escutar o tom de escárnio.

— José, se essa criança vier ao mundo nesses dias, que dirás aos recenseadores? Mentirás que és o pai?

Na madrugada de Belém, José e Maria ingressam por um pasto além dos limites da cidade. Maria sente aumentarem as contrações. Julga que é efeito das diatribes de Samuel. José encontra um cocho forrado de palha de trigo. Vacas, carneiros e cabras vagueiam em volta. Com mantas, José cobre o chão e deita Maria. Acende o lume, lava as mãos e ajeita em torno de si uma gamela de madeira e tiras de pano preparadas para a ocasião. Desembrulha do linho uma lâmina de cobre e deixa que o corte seja lambido pela chama do fogo. A mulher geme com as mãos presas ao ventre. O marido não consegue distringuir-lhe as palavras, sem a certeza de que ela sussurra José ou Javé.

Pouco depois, José termina o trabalho de parto. As primeiras luzes da manhã permitem ao casal contemplar a face morena do menino. Maria aperta o bebê em seu seio, que ele suga ávido, enquanto os pezinhos resvalam agitados no ventre da mãe, em busca de apoio. José besunta a mão calosa de azeite e passa suavemente sobre a pele de Jesus.

* Frei Betto é escritor, colunista do DEBATE, autor de “Parábolas de Jesus” (Vozes), entre outros livros.