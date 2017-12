Ex-funcionária relata reuniões em 2004 para discutir horas extras

Uma testemunha “isolada” foi ouvida na tarde da última quarta-feira, 20, na “CPI das Horas Extras” que apura pagamentos irregulares a funcionários da Codesan nos últimos anos. Ela foi ouvida fora da programação normal de depoimentos porque mora na cidade de Ribeirão Claro, no Paraná. No entanto, Carla Cíntia Moreira de Souza Tavares, 36, acrescentou uma informação relevante aos membros da CPI. Segundo ela, houve reuniões na empresa, comandadas pelo então presidente José Éder Pereira, para anunciar que os salários — baixos na ocasião — seriam acrescidos de horas extras.

Segundo Carla, estas reuniões teriam acontecido provavelmente em 2004, mas ela não se lembra exatamente das datas. A ex-funcionária trabalhou na Codesan entre 2002 e 2017, quando foi demitida. Entrou como recepcionista e passou pelos setores de controle de custos, confecção de contratos e departamento de compras.

Ela disse que fez horas extras “esporádicas”, o mesmo acontecendo com funcionários do escritório da Codesan. No entanto, negou que estas pessoas trabalhavam aos domingos e feriados, como constam em alguns relatórios de horas extras.

Para Carla, os baixos salários sempre foram um problema na empresa, a ponto do ex-presidente José Éder Pereira anunciar aos funcionários, em reuniões específicas, o acréscimo de horas extras para aumentar o valor. Estas reuniões, de acordo com a ex-funcionária, foram feitas em diversos setores da empresa. No caso do escritório, ela citou nomes de outras testemunhas da CPI que teriam participado destas discussões. Carla admitiu ter recebido horas extras sem trabalhar, explicando que o preenchimento do relatório do suposto trabalho extra dependeria de autorização, em todos os meses, do presidente.

O ex-presidente da Codesan, José Éder Pereira, morreu em agosto deste ano depois de sofrer um grave acidente na rodovia SP-225. Carla ressaltou que não tem conhecimento se a prática das horas extras existia no passado, antes da gestão de Éder, como revelaram algumas testemunhas.

Carla também afirmou que nunca houve qualquer tipo de sindicância para apurar estas irregularidades, quer nos governos anteriores ou na atual administração da Codesan, sob a presidência de Cláudio Agenor Gimenez.

O depoimento da ex-funcionária foi o último da fase de depoimentos. A CPI agora vai preparar o relatório final, a cargo do vereador Lourival Heitor (DEM). O documento, porém, precisa ser aprovado pelos outros dois membros da comissão. Se isto não acontecer, qualquer integrante da CPI pode apresentar um relatório em separado. Neste caso, o plenário da Câmara deverá votar para decidir qual relatório será considerado oficial.