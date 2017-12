Pinhata renuncia à CPI após declaração suspeita

Vereador foi ‘compelido’ a deixar comissão que

investiga o pagamento irregular de horas extras

O vereador Paulo Pinhata (PMDB) já não faz parte da CPI que apura o pagamento irregular de horas extras fictícias a funcionários da Codesan nos últimos anos. Ele renunciou na manhã de terça-feira, 19, sendo substituído por Joel de Araújo (PRB). O motivo foi uma entrevista de Pinhata ao radialista Diego Singolani, da 104 FM, onde defendeu um dos investigados, Otacílio Parras Assis (PSB), emitindo opiniões sobre a suposta inocência do prefeito. Como membro de uma CPI, um vereador não pode emitir juízo de valor, pois deve se comportar como um magistrado imparcial.

O presidente da CPI, Luciano Severo, convocou uma entrevista coletiva na manhã de terça-feira, onde, ao lado de Paulo Pinhata, comunicou o desligamento do vereador do PMDB. “Pessoas podiam entender que ele fez um julgamento antecipado e, por isso, o Pinhata está deixando a CPI”, anunciou Severo. O presidente da comissão elogiou a atitude do colega em renunciar ao cargo, chamando-a de “digna”. Entretanto, admitiu que chegou a sugeriu a Pinhata o afastamento da comissão por não ter considerado “saudável” a declaração do vereador.

A reportagem apurou, porém, que a renúncia foi decidida internamente na CPI, depois de rumores de que a falta de imparcialidade de seus membros poderia resultar numa reclamação judicial. Afinal, além de Pinhata praticamente inocentar o prefeito antes mesmo do relatório final, o relator da CPI, Lourival Heitor, também tem dado declarações amplamente favoráveis a Otacílio. As atitudes são no mínimo constrangedoras porque o prefeito foi acusado, em vários depoimentos na CPI, de ter conhecimento prévio do pagamento irregular de horas extras desde 2013, sem tomar qualquer providência.

Há duas semanas, outro fato chamou a atenção. Os três membros da CPI passaram várias horas na casa do prefeito na noite do último dia 11, quatro dias antes de Otacílio depor como investigado na comissão. Segundo Luciano Severo, a visita aconteceu porque o prefeito estaria decidido a não depor, sob a justificativa de que não teve acesso aos autos da CPI. Severo explicou que os vereadores foram à casa de Otacílio para convencê-lo a depor naquela semana.

Renúncia

A polêmica declaração de Pinhata aconteceu na semana anterior. Ele disse acreditar que o prefeito Otacílio Parras Assis “falou a verdade” ao negar conhecimento do pagamento irregular de horas extras. Ao mesmo tempo, declarou que não tem a mesma opinião sobre os ex-prefeitos Adilson Mira e Maura Macieirinha. “A versão do Otacílio confere plenamente, pois nós conhecemos a seriedade dele no trato com a coisa pública”, afirmou. Tanto o atual prefeito como Mira e Maura dizem que não sabiam das horas extras irregulares. “Todas as buchas do governo quem resolveu foi o Otacílio”, emendou Pinhata, para quem as críticas ao prefeito “são nojentas”.

O presidente da CPI admitiu que as declarações do vereador foram fortes. “Entendi que, infelizmente, sua fala não foi condizente com um membro da CPI”, afirmou. “Ele foi inconsequente, mas não houve má-fé ou dolo”, resumiu.

O próprio Pinhata reconheceu que cometeu a falha “por inexperiência”, lembrando que este é seu primeiro mandato como vereador. “Peço desculpas aos dirigentes da comissão e resolvi sair para preservar o bom andamento da CPI”, disse.

Joel assume

O vereador Joel de Araújo (PRB) “estreou” na CPI no dia seguinte, no último depoimento da fase das testemunhas. Ele demonstrou desenvoltura e arriscou até algumas perguntas. Joel explicou que não quis participar da comissão quando ela foi constituída, mas não fugiu à responsabilidade quando foi convocado pelo presidente Luciano Severo.

“Vou estudar o que foi feito, mas já estou por dentro de muita coisa”, disse.

Mira quer ter acesso a

todos os documentos

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), um dos investigados pela “CPI das Horas Extras”, protocolou formalmente um pedido para ter acesso a todos os documentos da investigação, inclusive cópia dos depoimentos. Quando depôs no último dia 15, Mira disse que iria processar “civil e criminalmente” todas as testemunhas que afirmaram que ele sabia do pagamento irregular das horas extras.

Na verdade, Mira quer evitar possíveis dissabores no relatório final da CPI. Para tanto, pode até denunciar irregularidades na investigação ao Poder Judiciário. Em seu depoimento, ele disse desconhecer os tais pagamentos de horas fictícias, mas elogiou o trabalho do ex-presidente José Éder Pereira, que indicou como presidente da Codesan em quase todos os oito anos de seu governo. O ex-prefeito também disse que, em sua administração, a Codesan nunca teve prejuízo, fechando sempre os balanços “no azul”.

Pedido idêntico de acesso a todos os documentos da investigação já havia sido feito pelo prefeito Otacílio Parras (PSB) e negado pelo presidente da comissão. Luciano Severo alegou que a apuração do caso, em determinadas fases, é inquisitiva e, portanto, mantidas até o anúncio do relatório final.

Adilson Mira já havia feito este pedido informalmente, mas agora ele apresentou argumentos mais fortes, como decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite aos investigados terem acesso aos documentos.

Na última terça-feira, 19, durante entrevista coletiva à imprensa, o presidente da CPI, Luciano Severo, confirmou o pedido de Mira, mas explicou que ele pode perder o efeito nas próximas semanas. “Nós estaremos em recesso parlamentar, onde o prazo de 15 dias para a resposta fica suspenso. Então, é provável que, antes mesmo do prazo se esgotar, já teremos o relatório final, que será divulgado ao público juntamente com os documentos”, afirmou.