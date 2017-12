Prefeitura de Santa Cruz vai permanecer fechada durante dez dias

Escolas, postos de Saúde e outras

repartições também estão fechadas

O espírito natalino – e a crise – inspirou o prefeito Otacílio Parras Assis (PSB) a beneficiar os servidores públicos neste final de ano, além de um abono salarial, com uma folga devidamente “esticada”. Desde ontem, a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo está fechada e só vai reabrir no próximo dia 2, uma terça-feira. No total, serão dez dias ininterruptos de férias.

A administração informou que o prefeito Otacílio decretou ponto facultativo nos dias 26, 27, 28 e 29 de dezembro. Portanto, não se trata de férias coletivas. Os dias não trabalhados vão se somar aos feriados de 25 de dezembro e 1º de janeiro, totalizando dez dias em sequência com sábados e domingos. Não haverá descontos nos salários.

A decisão foi tomada num momento em que o serviço de monitoramento por câmeras nos prédios públicos foi suspenso no município.

O fechamento de órgãos públicos por um período mais extenso também atinge escolas, creches e postos de Saúde. Algumas escolas já terminaram o ano letivo, mas os setores burocráticos ainda funcionam durante as férias escolares.

O morador que precisar de atendimento médico deve procurar a UPA — Unidade de Pronto Atendimento — no bairro da Estação, a única repartição que vai manter as portas abertas durante, inclusive, os feriados.

Muitos servidores públicos deverão aproveitar os pontos facultativos para tirar férias. É que fará, por exemplo, o próprio prefeito Otacílio Parras Assis, que viajou com a família para o Mato Grosso. Ele retorna após o Natal para uma reunião na Codesan, mas viaja em férias novamente antes do Ano Novo.