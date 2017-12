Solidariedade no Natal

‘Vaquinha’ entre funcionários da prefeitura

compra presentes para crianças pobres

Um grupo de servidores da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo realizou, na manhã da última sexta-feira, 22, o sonho de crianças da periferia da cidade, cujos pais provavelmente não teriam condições de comprar um presente no Natal. A ação solidária acontece já há alguns anos e envolve servidoras ligadas ao Fundo Social e ao “Projeto Pet”, que decorou a praça Leônidas Camarinha, principal atração de todas as noites antes do Natal.

Na verdade, o “Papai Noel” da praça Leônidas Camarinha participa ativamente da ação, entregando pessoalmente os presentes. O “bom velhinho” é Jacir Adão Regio de Mira, o funcionário da Codesan que neste ano também realiza um antigo sonho: fantasiar-se de Papai Noel e levar a magia do Natal às crianças.

Segundo Marilza Venturini Joanoni, diretora de projetos educacionais e principal coordenadora do “Projeto Pet”, a ideia surgiu porque, já há vários anos, crianças pobres deixam cartinhas na “Casinha do Papai Noel” durante o passeio das famílias na praça central de Santa Cruz do Rio Pardo.

Claro que há cartas sem identificação e outras que, conforme descobriram as funcionárias, há carros seminovos nas garagens. “Nós atendemos realmente aquelas famílias mais necessitadas. Fazemos uma triagem e vamos atender as crianças”, explicou. Aliás, quando a família é extremamente carente, há até distribuição de cestas básicas.

O dinheiro não vem dos cofres públicos, mas dos próprios servidores municipais. Cada um colabora de acordo com seus salários. Claro que os secretários são vítimas da maior “facada”. No entanto, todos se dizem felizes em participarem da ação solidária.

A entrega dos presentes durou várias horas na manhã de sexta-feira. O Papai Noel chegou pessoalmente nas residências para entregar bonecas, carrinhos e todo o tipo de brinquedos. Ele levou alguns a mais, que distribuiu nas residências vizinhas.

No total, a “caravana” do Papai Noel da prefeitura visitou mais de 15 casas em diferentes bairros e entregou brinquedos a mais de 30 crianças. Em carreata pela cidade, houve também distribuição de balas.

Aposentado faz mais de

60 brinquedos artesanais

O aposentado Adriano Botelho Franciscon, 70, preparava na última sexta-feira, 22, os mais de 60 brinquedos que ele mesmo fabricou numa carpintaria improvisada na garagem de sua casa, no bairro Joaquim Paulino. O lote será distribuído a crianças pobres pelas ruas, por intermédio de uma caravana feita todos os anos por uma vizinha.

São vários modelos de caminhões e carros de brinquedo, cuja durabilidade Adriano garante ser grande devido ao material empregado. Para o aposentado, a sensação de ver uma criança feliz é o verdadeiro espírito de Natal.

Na verdade, nem todos os 60 brinquedos vão ganhar as ruas. Enquanto preparava os pacotes, por exemplo, alguns familiares de Adriano, encantados com as peças, levaram algumas. “Mas sobrou bastante”, diz.

O aposentado não tinha nenhuma experiência em carpintaria. Mas quando resolveu fazer a ação solidária no Natal, começou a fotografar modelos de automóveis e caminhões de madeira e fez um desafio a si próprio. Aos poucos, venceu as dificuldades e o resultado será o primeiro final de ano com a distribuição dos brinquedos.

Para o Natal de 2018, Adriano Franciscon disse que vai começar a produção mais cedo. “Minha meta é fazer pelo menos dez brinquedos por mês. Acho que 120 já é um número adequado”, explicou.