Acidente em vicinal fere duas mulheres

Veículo capotou numa rodovia

vicinal em São Pedro do Turvo

Duas jovens ficaram feridas após um grave acidente na tarde de terça-feira, 19, no município de São Pedro do Turvo. O Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo e Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — foram chamados para atender a ocorrência.

As duas mulheres, sendo uma de 18 anos e a outra de 22 anos, seguiam pela vicinal Antônio Guimarães Júnior — entre o trevo da BR-153 e o acesso a São Pedro do Turvo —, quando, próximo ao bairro rural Água do Camilo, a motorista de 22 anos acabou perdendo o controle da direção da Volkswagen Saveiro.

O veículo capotou após sair da estrada e só parou em uma vala. As duas vítimas precisaram de auxílio para sair do automóvel.

Uma delas foi socorrida imediatamente por uma ambulância da prefeitura de São Pedro do Turvo. Já a passageira ficou presa nas ferragens e teve de ser retirada da vala pela equipe do Corpo de Bombeiros de Santa Cruz do Rio Pardo.

As duas mulheres foram conduzidas para a Santa Casa de Ourinhos e, segundo as últimas informações, não correm risco de morte.