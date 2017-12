Câmara homenageou personalidades na última segunda-feira

Recorde, prestação de serviço e

ideia inovadora foram reconhecidos

A sessão da Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo da noite de segunda-feira, 18, foi interrompida por vários minutos para a entrega de moções a três pessoas. Uma delas é o próprio assessor parlamentar do Legislativo, José Eduardo Piedade Catalano, que está completando 69 anos no comando de um programa radiofônico — e numa mesma emissora, a Difusora AM.

Outra homenageada foi a estudante de Jornalismo Denise Paula Cardoso Almeida, 22, que implantou um canal de informações no Youtube sobre a mielomeningocele, uma malformação congênita que atinge milhões de pessoas no mundo todo.

No canal, que batizou de “Mielo”, Denise transmite muitas informações úteis a quem possui a malformação. Ela publica, inclusive, vários vídeos com bom humor e já possui seguidos em vários países.

A terceira homenageada foi Laura Maria Gonçalves Tavares, que é mãe de Flavinha. A filha é cadeirante desde o nascimento e Laura teve a ideia de pedir à administração a instalação de brinquedos adaptados nas praças de Santa Cruz do Rio Pardo. O prefeito Otacílio Parras (PSB) acatou a sugestão e vários brinquedos especiais foram instalados entre as inúmeras academias ao ar livre que a prefeitura disponibiliza há anos em vários bairros da cidade.