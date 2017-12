Coluna de Pascoalino S. Azords – Edição de 24/12/2017

Uma barata também

diz alguma coisa

Pascoalino S. Azords

Da equipe de colaboradores

Aquela barata não entrou por baixo da porta, silenciosa, parecendo carta anônima; ela veio voando, como um deputado. E por muito pouco não causou uma tragédia de grandes proporções, aterrissando na panela do molho à bolonhesa e deixando viúvo, no altar, o belo sofiatelli. Uma chinelada de trivela, para não emporcalhar o piso da cozinha, deixou a intrusa de pernas pra cima ao lado do fogão. Com doses generosas de inseticida, acabei de matar aquele ser vivo e a pus para fora de casa, sem dó. Jantamos felizes: sofiatelli com folhinhas de manjericão e um vinho alentejano que achei na promoção.

Na manhã seguinte vi que a barata jazia no mesmo lugar. Ninguém havia reclamado o seu corpo: nem as formigas, nem uma lagartixa ou autarquia do além. Deve ser o inseticida, eu pensei. Mas, ao passar por ela, notei que alguma coisa se mexia, e, a princípio, achei que fosse o vento dando nas suas perninhas de modelo da alta costura. Mas quando vi que eram as suas coxinhas de frango que faziam alongamento, corri pegar o óculos para testemunhar aquele milagre. A barata havia sobrevivido a uma chinelada e a uma dose de inseticida capaz de liquidar à vista uma prestação vencida, com juros e correção monetária. E naquela mesma posição, sem comer nada a noite inteira, sem beber um copo d’água sequer!

Nessa época do ano, o sol é pleno no corredor da porta da cozinha, de forma que aquela barata de barriga pra cima me lembrou uma praia de nudismo. Apelei para um esborrifador com k.Otrine para acabar de vez com aquela pouca vergonha. Ajoelhei-me, então, aos seus pés, digo pernas, e passei a esborrifar o seu ventre com aquelas gotinhas venenosas que haveriam de potencializar o bronzeamento. Nesse trabalho de ourives, pude ver que se tratava de uma barata excepcional. Tinha pelo menos um vagão a mais no comprimento, sem falar naquele pescocinho esticado que mantinha afastada do corpo a cabeça triangular das cobras letais. Cheguei a me aproximar tanto que não duvido que aquela barata tenha adivinhado as minhas mais íntimas intenções. Não era escura como essas que nos chegam das profundezas do esgoto; tinha cor de mel silvestre saturado, do ouro velho e sem lastro das alianças esquecidas na gaveta.

Voltei para o interior da casa, deixando a barata à vontade no sol, em meio a uma poça de k.Otrine. Se disser que as suas perninhas só pararam de mexer depois do almoço, vão dizer que estou mentindo, ou tentando plagiar o Kafka. À tardinha ela já não dava sinais dessa vida que a Nasa tanto campeia no espaço. Sepultei-a no cesto do lixo, sem cerimônia e para nenhum convidado.