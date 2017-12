Coluna “Dicas” – Edição de 24/12/2017

Sem concessões

Se o comércio tinha esperança de uma mudança nos enfeites natalinos a partir do próximo ano, pode esperar sentado. O prefeito Otacílio Parras (PSB) anunciou que vai estender a decoração do “projeto pet”, que embelezou a praça Leônidas Camarinha, para a avenida Tiradentes, além de implantar iluminação LED em toda a sua extensão. Já as ruas comerciais não terão o apoio da prefeitura de Santa Cruz. “Colocar luzinha é dever dos comerciantes e da Associação Comercial”, disse, sem rodeios.

‘Humilde’

No mesmo pronunciamento à rádio Difusora, feito na quinta-feira, 21, antes de sair de férias e viajar para o Mato Grosso, Otacílio Parras garantiu que é o melhor prefeito da história de Santa Cruz. Segundo ele, seu governo não tem para ninguém…

Se acha…

É fato que existe político que pensa que é Deus. Já Otacílio Parras Assis definitivamente tem certeza…

‘Pedágio’

A existência de um “pedágio” para nomeados no governo de Otacílio Parras em 2015, que funcionava com doações financeiras para o PT, é denúncia grave que merece ser investigada a fundo pela polícia. Afinal, mesmo que se diga que o pagamento não era obrigatório, qual servidor comissionado iria negar a contribuição sob pena de perder o cargo a qualquer momento?

Pessoal

A secretaria de Comunicação da prefeitura distribuiu cartões de Natal com a foto do prefeito Otacílio Parras e votos de “um futuro melhor”. A mensagem oficial diz que trata-se “de uma homenagem do prefeito para você”. Parece que o princípio constitucional da impessoalidade foi revogado em Santa Cruz…

Basquete

Uma obra do governo Manezinho na praça São Sebastião foi retirada pela prefeitura. Trata-se daquela “corcova” que ficava nas imediações da antiga maternidade. No local, o prefeito Otacílio Parras quer construir uma mini quadra de basquete, com uma única cesta.

Adiou

O deputado estadual santa-cruzense Ricardo Madalena teve de adiar um jantar com amigos programado para ontem. É que morreu o pai de um amigo e ele precisou viajar.

Preocupado

O vereador Luciano Severo (PRB) tem procurado a opinião de amigos sobre o fato de Cláudio Gimenez, investigado na “CPI das Horas Extras”, lançá-lo como candidato à sucessão de Otacílio. Descobriu que um eventual apoio de Gimenez, tido como impopular, atrapalha qualquer candidato.

Aquisição

mais útil

Depois de ser criticado pela compra de um Fiat Toro zero, o governo de Otacílio Parras agora comprou um trator novo que vai ser usado para a manutenção de estradas rurais. O equipamento custou R$ 259 mil e será destinado para uso da Secretaria da Agricultura.

“Coisas de Política”

Viagem de Natal

Tem a história daquele vereador de uma pequena cidade. Sujeito muito simples, criado na roça, que estava experimentando as novidades de ser vereador.

A sua esposa, que já era bem mais preparada, estava doida para fazer uma viagem e ter a sensação de, pela primeira vez, viajar de avião.

Ela descobriu que num supermercado de uma cidade próxima funcionava uma agência de viagens e convenceu o marido — agora com o salário extra de vereador — a comprarem um pacote de viagem. Na tal agência, foram sendo informados das viagens disponíveis: Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro etc.

O vereador achava os preços muitos altos e a atendente, por fim, apresentou uma com grande desconto:

— Olhem, esta é pra Natal!

O vereador então, balançando a cabeça negativamente, respondeu:

— Impossível! Pro Natal nós até já encomendamos a leitoa, o carneiro e o peru… Não tem como viajar!

(Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)