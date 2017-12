Otacílio diz que é o melhor da história

‘Ninguém fez mais em 5 anos’, disse

o prefeito na rádio na semana passada

Nem Carlos Queiroz, Onofre Rosa, Joaquim Severino ou mesmo Leônidas Camarinha. O melhor prefeito da história de Santa Cruz do Rio Pardo é Otacílio Parras Assis (PSB). A opinião é do próprio Otacílio, em pronunciamento feito na semana passada na rádio Difusora AM. Foi o último antes de tirar férias, rumo ao Mato Grosso, onde vai visitar parentes da primeira-dama.

Otacílio se dirigiu ao estúdio da emissora minutos depois de ser visitado pelos vereadores da base governista no gabinete, quando recebeu um cheque de R$ 475 mil como restante do duodécimo. O dinheiro foi usado para distribuir um abono de Natal aos funcionários da prefeitura e Codesan, no valor de R$ 400. O prefeito ressaltou que cumpriu mais uma promessa. “Este prefeito cumpre o que foi prometido em todas as campanhas ou durante a administração. Enquanto o Brasil inteiro noticia que muitos não pagam nem o 13º, nós já pagamos até o salário de dezembro”, gabou-se.

Ao enumerar investimentos na Educação e Saúde, o prefeito ressaltou que o município “faz muito mais” do que é obrigado. Para Otacílio, “estamos conseguindo ser um exemplo para a região”, lembrando que administra uma cidade em meio a uma crise econômica.

Em tom eleitoral, o prefeito disse que antigamente o dinheiro da prefeitura não aparecia. “No passado também se produzia, mas a diferença é que agora o contribuinte vê onde está indo o dinheiro”, afirmou. “Os recursos são sendo melhor administrados e gerenciados”, garantiu.

O prefeito também destacou que os bons resultados foram obtidos mesmo “com a presença de alguns radicais” na Câmara de Santa Cruz.

‘Melhor de todos’

Otacílio afirmou que, se não existisse crise, haveria mais obras. “Se estivéssemos nos anos Lula, por exemplo, quando nadava-se em dinheiro, muitas coisas seriam possíveis”, disse. Em seguida, disse que ninguém fez mais do que ele na história. “Quem, em cinco anos, fez mais do que o prefeito Otacílio?”, afirmou várias vezes, referindo-se a si próprio na terceira pessoa. Ele repetiu a pergunta acrescentando obras, educação, maquinários, área de saúde e asfalto.