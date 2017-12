Uma segunda chance, 14 anos depois

Casal com quatro filhos ganha

uma segunda chance no casamento

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Eles se casaram em 1979, depois de três anos de namoro, tiveram quatro filhos e se separaram 23 anos depois. Ele chegou a morar com outra mulher e teve até outro filho. Há exatamente um ano, 14 após a separação, Jurandir Nunes, 62, e Rosângela Maria Biancão Nunes, 57, fizeram o caminho inverso daquele que a sociedade “moderna” muitas vezes impõe e estão juntos novamente. Aliás, continuam casados porque nunca se separaram judicialmente. Ganharam, enfim, uma segunda chance.

A história de amor dos dois começou em meados dos anos 1970. Rosângela era funcionária de um cartório no Fórum de Santa Cruz do Rio Pardo e, um dia, Jurandir foi tirar um xerox. Os olhares se entrelaçaram e pronto. Muitas cópias depois, conversaram, começaram a namorar e três anos depois estavam casados.

O relacionamento, aliás, quase não tinha brigas. “Na verdade, os filhos foram ficando adolescentes e meu marido também”, brinca Rosângela, ante um sorriso amarelo de Jurandir. “Nós nunca brigamos feio. Apenas resolvemos nos separar. Mesmo assim, nunca deixamos de ir na casa do outro”, garante Jurandir, que é eletricista.

Quando resolveram se separar, Jurandir foi quem deixou o lar. Na verdade, o casal morava no antigo terreno da rádio Difusora AM, nas proximidades do cemitério, onde Rosângela tinha a tarefa de acordar às 5h para ligar os transmissores da rádio.

Rosângela passou a cuidar dos filhos até que o mais velho, Rodrigo, sofreu um grave acidente e ficou um mês na UTI de um hospital. Jurandir e a ex-mulher sofreram juntos, se revezaram na companhia do filho no hospital e viram, aliviados, a recuperação, lenta e consistente, do primogênito.

O eletricista chegou a morar com outra mulher, com quem teve um filho. Já Rosângela teve alguns namoradinhos, mas nada sério.

Separados, os dois passaram a ser praticamente amigos. Difícil de acreditar, mas Jurandir e Rosângela compartilhavam amigos, festas e até iam a churrascos, cada qual com seu respectivo namorado. “Nunca tive ciúmes”, garante Jurandir. “A verdade é que ele tem”, diz ela.

Para ambos, o casamento era coisa do passado. Mal sabiam, entretanto, que o destino iria uni-los novamente.

A segunda chance

Tudo aconteceu de novo quando a mãe de Jurandir adoeceu. A mulher com quem ele vivia se recusou a cuidar da idosa e o casal se separou. Sozinho, ele precisava de alguém para cuidar da mãe. Foi, então, que Rosângela apareceu novamente, desta vez como “empregada” do ex-marido. “Fiz cursos de cuidadora e me especializei em cuidar de idosos. Para mim, não era difícil e acabei me transformando na empregada dele”, conta Rosângela.

Sem querer, a sogra acabou reaproximando a cuidadora do ex-marido. Sozinho, Jurandir literalmente “deu em cima” da empregada. Ele e Rosângela passaram a se ver cada vez mais e começaram a namorar novamente. “Não vou dizer que é a mesma coisa do que na época em que nos casamos. A gente vai ficando velho e mudam os valores. Mas estamos bem”, garante a mulher. “Se Deus quiser, agora será para sempre”, arrisca Jurandir.

A receita para o reatamento dar certo, segundo o casal, é esquecer o passado. “Nenhum dos dois costuma ‘jogar na cara’ do outro a história de outros relacionamentos. O que vale a pena é viver o presente”, diz Rosângela.

Hoje, o casal se diverte em bailes onde domina o estilo forró e já planeja realizar o sonho de uma segunda lua de mel. “Quero conhecer a Amazônia”, diz Rosângela, olhando para Jurandir, que parece fazer contas com a mente. Como no casamento, ela dá uma segunda chance: “Ou, então, Porto de Galinhas, que só conheço pela televisão”.

