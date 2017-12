Cartas – Edição de 24/12/2017

‘Paraísos fiscais’

A Suíça não é mais o país onde os “abastados da sorte” depositavam seus ocultos patrimônios. Hoje é nas Bahamas, Bermudas, Ilhas Cayman e outros lugares afim.

Num acordo com a União Europeia, a Suíça vai derramar informações para que os vizinhos europeus possam investigar suspeitos de evasão fiscal. Segundo a revista Veja, esse escândalo não é escândalo nem crime, apenas operações para aliviar a carga de impostos pagos pelos donos de grandes fortunas.

O que nos admira é que nesses lugares acima citados, estão contas do genro de Putin, presidente da Rússia, da rainha da Inglaterra, Elizabeth (10 milhões de libras) colaboradores de Trump e muitas celebridades internacionais como Madonna, Shakira, Lewis Hamilton da Fórmula 1, Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, candidato à próxima eleição no Brasil, Maggi, ministro da Agricultura e até o grupo Abril, que edita a revista Veja.

Pois é, perguntamos:

—Onde está nosso dinheiro?

Nosso salário, que é depositado no quinto dia útil do mês, acaba no mesmo dia. O que estou lendo e escrevendo é o que todos sabemos — que os ricos estão cada vez mais ricos e que os pobres estão cada vez mais pobres.

Nossos políticos não precisavam roubar descaradamente, porque o que eles ganham por mês é bem maior do que nós, pobres coitados. Maior que 10-20-30-40-50-80-100 salários mínimos, mas não estão contentes. Afinal,querem mais, querem mais, querem mais…

— Anna Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Boas novas

acontecendo

Até que enfim, passadas as tempestades de 2017, que foram projetadas até nas redes televisivas, com notícias pejorativas da minha cidade, com desvios de dinheiro da municipalidade, do furto do carro oficial, da atribuição por motivos fúteis da maior láurea da cidade, “o título de cidadão honorário” começam agora aparecer as notícias boas, que nem sempre a imprensa divulga.

A tecnologia de modo geral sempre é mais rápida que o desenvolvimento da cultura cerebral das pessoas ditas “idosas”.

Nos celulares especificamente, durante o ano, a tecnologia muda tanto, que mesmo com duas licenciaturas de curso superior aos meus 72 anos não consigo acompanhá-las. Sempre que troco de aparelho preciso de auxílio para adaptar-me a ele. Sempre recorro ao popular “Zé da Água” que sempre me socorre na sua loja “Casa do Celular”. Sempre tive amizade pessoal com o Zé e toda sua família. Comunicou-me ele essa semana, que baseado nas dificuldades que encontro, a “Casa do Celular” irá promover em 2018, um curso gratuito da tecnologia atualizada para os usuários, independente de terem ou não adquirido o aparelho em sua loja. Quem se encaixar neste perfil descrito, procure a loja para fazer sua inscrição. É gratuito.

Notícia boa para minha cidade tão sofrida de fatos e notícias ruins nesse 2017.

Parabéns, Zé da Água.

Vésperas natalinas, sugerem lembranças do Papai Noel, com diferentes origens, mas as mais aceitas falam do “Bom Velhinho” originário na Turquia na figura de Nicolau, posteriormente pela sua bondade, beatificado pela Igreja Católica como São Nicolau. Para quem não sabe, o visual eclético do “Velhinho Barbudo” vestido de vermelho, foi originário de um concurso promovido pela Coca Cola em 1931. Trata, portanto, de uma figura lendária sacramentada pela Igreja e posteriormente como figura santificada e entronizada com o visual atual desde 1931.

Espero que os nossos edis não dêem o título de cidadão honorário de Santa Cruz do Rio Pardo ao “Bom Velhinho”, que alegra o mundo todo mas, “relevante serviços prestados à comunidade santa-cruzense” expecificamente nunca prestou.

Deixar aqui, também, um desafio aos nossos edis. Que cada um deles publique via imprensa apenas uma “prestação de serviços à comunidade”, que tem que ser a única qualidade para a obtenção do título, que foi outorgado ao cidadão que se titula Cesar Filho. Nada contra a pessoa, nem a “arapongagem” por ele praticado a custos altos pela municipalidade.

Gostaria apenas de saber, já que a votação para a titulagem foi unânime, que cada vereador publique via imprensa, na mesma seção “Cartas” que é gratuita, uma, apenas uma ação que o citado praticou no exercício do feito, apenas no entender dos vereadores, ação “prestada como relevante serviço à esta cidade” , fora sua participação nos serviços que prestou à municipalidade, recebendo altos pagamentos por isso. Não reconheço as ações prestadas por ele como “relevantes serviços prestados à cidade”.

E como estamos no espírito natalino, parabenizar Eliana Assis, nossa primeira dama, pela belíssima criação dos enfeites Natalinos, à custos baixíssimos para a prefeitura. Extensivas as congratulações que tornou nossa praça motivo de modelo para outras cidades.

Em nome dos “velhinhos”, não tão velhinhos como São Nicolau, o Papai Noel, agradecer ao “Zé da Água” e sua “Casa do Celular” pelo curso gratuito de tecnologia atualizada de celular, que numa progressão contrária à nossa idade, torna-se cada dia mais avançada em tecnologia.

Dato e raso a presente.

— Eduardo Tasha Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

É Natal?

É Natal… é Natal.

Luzes em cores cintilam,

Brilhos em explosão.

Comida farta na mesa,

Bebidas molhando o chão.

É Natal… é Natal,

Cheiro bom do assado

Que se percebe no ar..

Mas, onde está o Natal

Para um pedinte descalço

Tão faminto a mendigar?

Onde é o tal Natal

Para aquela multidão

Que sofre e perambula

Sem teto, sem rumo e sem pão?

Só é Natal porque um dia

Foi preciso acontecer

Numa manjedoura tão fria

O Salvador quis nascer.

Ele veio, então, ao mundo

Em penosa situação

Para mostrar à humanidade

A grandeza do seu coração.

Hoje ainda Ele procura

Um canto pra se abrigar

Batendo de porta em porta

Porém, sem poder entrar.

É Jesus dos excluídos

Que ainda hoje procura

Um lugar aqui no mundo

Para, ao menos, repousar

No entanto, não encontra,

As portas do coração

Abertas em acolhida

Ou quem lhe estenda a mão.

Continua então buscando

Como fez a sua mãe

Um lugar que lhe receba

Com alegria Cristã.

Só vai encontrar

Quem sabe… um dia

Uma outra estrebaria

Onde possa pernoitar.

Para quando amanhecer

Acender a luz do mundo

Fazendo a vida brilhar!

— Oldack Róder (São Pedro do Turvo-SP)

Crianças sucedidas

Pesquisadores da Universidade de Michigan, da Pontifícia Universidade Católica do Chile e do grupo “Independent Scholar” para correlacionar autoconceito e avaliações padronizadas de resultados acadêmicos. Para isso, utilizaram dados dos Estados Unidos da América e do Reino Unido.

Como definição de autoconceito, ou seja, as crenças cognitivas que as pessoas têm sobre si mesmas, para este estudo, é entendido como: os estudantes percebem suas capacidades para ter sucesso em tarefas acadêmicas.

A pesquisa envolveu jovens com idades entre 5 a 18 anos, sendo 13.901 crianças britânicas do estudo longitudinal Avon de Pais e Filhos, 1.354 crianças norte-americanas do Instituto Nacional de Saúde Infantil e Desenvolvimento Humano e 237 crianças americanas do Painel de Estudo de Dinâmica do Rendimento e Suplemento de Desenvolvimento Infantil.

O estudo considerou o sucesso anterior da criança, suas características e antecedentes, incluindo peso ao nascer: raça ou etnia, gênero, idade e educação materna.

Os pesquisadores descobriram que o autoconceito das crianças sobre a sua habilidade em matemática foi determinante para o sucesso posterior em matemática. Da mesma forma, seu próprio conceito de sua habilidade na leitura previu seu êxito na leitura posterior. O resultado sugere que os links entre autoconceito de habilidade e a conquista posterior são determinantes.

O estudo também mostrou que o sucesso não se limitava aos melhores alunos. Mesmo no grupo de alunos com menor desempenho, os que tiveram uma visão mais positiva de suas habilidades de matemática e leitura foram melhores.

Isso nos mostra que tão importante quanto ter um professor de boa qualidade é ter um professor que faça seus alunos acreditarem que podem ter sucesso em matemática e leitura, para que realmente suas chances de conseguir melhores resultados.

Em outra pesquisa, o Instituto de Pesquisa Social da Universidade de Michigan estabeleceu uma relação entre o comportamento antissocial e o fracasso no trabalho.

Em geral, os estudos de pesquisa sobre conquistas socioeconômicas se concentram na capacidade cognitiva e no desempenho educacional como fatores fundamentais, mas recentemente os pesquisadores começaram a explorar fatores não cognitivos, como saúde mental, problemas comportamentais e traços de personalidade, e como eles desempenham um papel importante no desempenho acadêmico e no trabalho.

A pesquisa usou dados do Estudo Longitudinal de Personalidade e Desenvolvimento Social de indivíduos entre as idades de 8 a 50, da cidade Jyväskylä, no centro da Finlândia. A região, que é étnica e socioeconomicamente homogênea, fornece um cenário valioso para cientistas sociais estudar como os traços de personalidade influenciam a vida das pessoas.

Os pesquisadores examinaram os dados de 369 pessoas, seguindo-as aos 8, 14, 27, 36, 42 e 50 anos.

As pessoas que demonstram comportamentos antissociais, como ser agressivo, hiperativo e ter problemas na escola, tendem a sofrer desemprego crônico, pobreza persistente, e sofrer uma morte prematura.

Professores e autoridades têm mais um fator para trabalhar e formar cidadãos melhores.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Prisão de Maluf

O papudo Paulo Maluf agora vai para a Papuda.

Parabéns ao ministro Edson Fachin ao decidir pela prisão do deputado fujão da Interpol e que aqui no “País das Roubalheiras” capitaneadas pelo nosso presidente, vinha escapando até agora.

Uma honra para os brasileiros a decisão do ministro Fachin, pois agora o papudo deputado irá para a Papuda para se juntar aos outros corruptos e safados e cumprir sua pena de 7 anos em regime fechado.

Para despistar, apareceu de muletas e caixas de remédios, inclusive os genericos. O curioso é que quando desviou recursos para o Exterior estava de carrão e aviões de primeira classe.

Valeu Ministro Fachin! Outros deputados ladrões certamente nesta hora estão tremendo na zorba, tentando evitar não apenas a visita do Papai Noel, mas também a visita do “Japonês da Federal”.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Fotos do Leitor”

Clube dos XX surgiu em 1929

— Fotos do arquivo do servidor público aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro mostram o antigo Clube dos Vinte de Santa Cruz do Rio Pardo, que fechou as portas e hoje é sede da Associação Comercial Empresarial. A instituição foi fundada em maio de 1929 por um grupo de 20 ilustres membros da sociedade santa-cruzense, cujos nomes constam no primeiro estatuto do clube social: Leônidas do Amaral Vieira, Florberto Ales Cruz, Dr. Pedro Cesar Sampaio, Osorio Bueno, Dr. Pedro Camarinha, Dr. Odilon Bueno, Theophilo J. Queiroz, Agenor Camargo, Julio Cesar Covello, Francisco de Paula Assis, Avelino Taveiros, Leonidas Camarinha, Angelo Fazzio, Dr. Viriato Carneiro Lopes, Dr. Vasco de Andrade, Antonio Aloe, Jayme Castanho, Jorge Bassit, João Batista Ferreira e Jarbas Bueno. A primeira sede, inaugurada em 1929, ficava na rua Conselheiro Antonio Prado, no prédio da antiga rádio Difusora. A data coincidia com o aniversário de seu principal nome, Leônidas do Amaral Vieira, segundo o livro “Historiografia de Santa Cruz do Rio Pardo”, de Celso Prado e Junko Sato Prado. Em 1958, a diretoria inaugurou sua moderna sede na praça Leônidas Camarinha — a atual ACE.