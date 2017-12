Coluna de João Zanata Neto – Edição de 24/12/2017

Bonifácio ad perpetuam

rei memoriam

João Zanata Neto *

— Ontem, eu me dei conta que sou a criatura mais incompreendida da Terra.

— Eu também notei isto. Você tem um grande talento ignorado. Apesar de ser seu amigo, às vezes eu lhe invejo. Não sou um invejoso, mas este sentimento me ocorre. Tenho até vontade de lhe dizer: seu filho da mãe, por que só você tem estas ideias preciosas. Não me leve a mal, eu sou humano também. Contudo, não se queixe tanto. Eu me contento em revisar a sua obra e não reclamo da falta de talento.

— Você deve estar pensando por que estou tão triste. É que ando pensando alto sobre a minha vida. Há dias que me venho perguntando se o que tenho feito vale a pena. De que me vale este meu talento? Sou como aquele pequeno parafuso dentro de um motor. Vivo sob tensão, estou enferrujando e ninguém sabe que eu existo. É uma descrição grosso modo da vida de um escritor, mas sei que me entende.

—Embora o reconhecimento seja tão desejável, afirmo que ele só agrada nos primeiros momentos. Talvez seja melhor, depois da morte, ser descoberto como um autor de talento. A ironia de todo escritor é morrer sem saber se alcançou algum reconhecimento. A lápide de um autor pode ser a última ou a primeira homenagem na pós-morte, porém, nem mesmo isto o falecido poderá saber.

— Agora que abri o meu coração, espero que não me tome como um tolo ou melodramático. Pelo menos finja que compreende esta minha miséria. O vício maior dos autores é esta ilusão de escrever. Estaríamos contentes se a ilusão viesse desacompanhada, mas não, junto a ela a má sorte faz questão de acompanhar o destino destes feito uma sombra escura, uma vil fuligem que aplaca a vida em silêncio.

— Isto é verdade. Basta lembrar-se do maior simbolista brasileiro, João da Cruz e Sousa, como um grande talento incompreendido, falecido na tenra idade e na pobreza. A tuberculose que abreviou a sua vida poupou-lhe maiores sofrimentos.

— Eu me lembro. No entanto, ele é o mais vivo entre os simbolistas brasileiros, mas é uma pena que foi reconhecido tardiamente quando o Modernismo resgatou a sua obra. É exatamente esta condição de sofrimento e frustração que eu desejo modificar.

— Mas você não acha que esta condição é necessária para se alcançar uma obra universal? Se ele tivesse a boa vida como um promotor em Laguna, cargo que lhe foi ceifado pela brutalidade da discriminação, será que ele atingiria a expressão universal do simbolismo? O seu talento era nato. O conhecimento que lhe foi oportunizado foi-lhe a única sorte e o resto foi uma penitência que ele avocou para si, carregando a cruz que a terra negra o fez suportar. Ele morreu para purificar todos os pecados dos seus irmãos insanos.

— Eu concordo com as suas afirmações, mas não poderíamos, ao menos, ter a ciência deste reconhecimento tardio?

— O que você está querendo dizer? Isto é algo impossível!

— Não pense que estou louco, pois você sabe que a imortalidade existe. É claro que não é como estamos acostumados a entender. Eu proponho encontrar um jeito ou um artifício qualquer que possibilite identificar a vida passada.

— Meu Deus! Você está falando de hipnose, mantras e magias? Mas será que isto vai funcionar?

— Eu não sei, mas já tenho tudo pronto nesta caixa. Na verdade, eu vim lhe visitar com um propósito.

— Você enlouqueceu mesmo. Não me diga que está pensando em…

— Não. Matar-me, não. Olha, você é o meu amigo de longas datas. Você é o administrador do museu. Juarez, prometa-me que arquivará e registrará o conteúdo desta caixa sem nunca abrir. Eu desejo que ela fique no museu e só seja permitida a consulta 50 anos depois da minha morte.

— Bonifácio, eu não coleciono caixas com conteúdos secretos. O museu só possui um pequeno acervo de esculturas, pinturas e livros raros. Uma caixa lacrada seria o item mais estranho para um museu.

— Eu entendo, mas neste caso tudo é estranho. Uma caixa lacrada não tem valor, mas depois de 50 anos quem sabe!

— Mas Bonifácio, como eu vou registrar uma caixa lacrada e, ainda, de um autor vivo?

— Pense bem, Juarez, museu é também uma coleção de coisas várias, miscelâneas! O valor histórico nem sempre está atrelado ao valor artístico. Uma cerâmica Inca tem mais valor histórico do que artístico… por favor!

— o —

— Senhor Juarez, aquela caixa lacrada do pavilhão dos livros raros, lembra… já faz uns dez anos que espera o registro.

— Eu lembro sim, Matosinho. Ela pertence a um falecido amigo. Morreu dois anos depois da entrada.

— Morreu como, doutor?

— Um naufrágio.

— Ele era escritor, pintor, famoso?

— Ainda não.

— Não entendo?

— Não se preocupe Matosinho. Coloque no Livro Tombo: “Vida e obra de Bonifácio da Cruz” na mesma categoria, sem rasuras, por favor, e depois a traga para mim.

Quando fui vencido pela curiosidade, abri a caixa que continha fotos, alguns livros, um texto biográfico, uma carta e rascunhos originais do Bonifácio. Na carta endereçada a mim, ele fez uma última homenagem à nossa amizade em um texto bem escrito de profunda beleza literária. Depois ele fez referência a cada item da caixa, explicando que havia fotos de várias fases da sua vida de modo a facilitar a identificação fisionômica.

Os rascunhos, escritos a mão, também eram para fazer uma comparação caligráfica. Os livros serviriam para identificar o estilo literário. Havia também uma extensa nota autobiográfica que incluía até uma árvore genealógica. Tudo isto para que o seu outro eu, reencarnado, pudesse revelar, ante as inúmeras coincidências, a sua vida passada a qualquer tempo. Eu achei isto muito inteligente. Tudo me trouxe boas lembranças, masconfesso que por muito tempo fiquei pensando a respeito e dizia a mim: será que funcionará? De fato, a revelação da caixa só fez aumentar a minha curiosidade.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.