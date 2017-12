Ourinhos pode vender a ‘SAE’

Um projeto do prefeito Lucas Pocay (PSD, autorizando a concessão dos serviços hoje sob responsabilidade da SAE — a autarquia que cuida da distribuição de água e coleta de esgoto no município —, está tramitando na Câmara de Ourinhos. Na prática, a administração planeja entregar a SAE a uma empresa pelo período de 35 anos, prazo que normalmente é estabelecido pela Sabesp para assumir os serviços em qualquer município.

A administração diz que já realizou duas audiências públicas e que o projeto está pronto para ser votado e aprovado.

Para o prefeito Lucas Pocay, segundo informações do site ourinhense “Biz”, a autarquia não possui recursos para construir uma estação de tratamento de esgotos, uma exigência antiga do Ministério Público.

O problema maior é que a SAE — Superintendência de Água e Esgoto — vem sendo usada por sucessivos governos como “cabide de emprego”. O atual, do prefeito Lucas Pocay, também não fugiu à regra. O resultado é a falta de investimentos e a cidade já tem constantes “apagões” no fornecimento de água.

A ideia da administração é conceder os serviços mediante licitação pública.

Isto aconteceu há quase 40 anos com Santa Cruz do Rio Pardo, que entregou os serviços de água e esgoto à Sabesp. Na época, em plena ditadura militar, não houve necessidade de concorrência pública e todo o acervo do antigo Departamento de Água e Esgoto da cidade foi transferido à Sabesp sem qualquer pagamento. Dois anos depois, houve revolta popular contra as altas tarifas de água, com depredações dos prédios da Sabesp, prefeitura e até da casa do então prefeito Aniceto Gonçalves. O governador (nomeado) era Paulo Maluf, que foi preso na semana passada.