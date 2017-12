Parceria viabiliza rotatória em avenida de Santa Cruz

Supermercado vai pagar custos da

obra e Clementino ganhará dispositivo

A avenida Coronel Clementino Gonçalves, uma das mais importantes da malha urbana de Santa Cruz do Rio Pardo, vai ganhar uma rotatória na esquina com a rua Fernando Souza Santos. A novidade é que a obra será financiada pelo grupo Botelho, proprietário do supermercado São Sebastião. Na prática, vai atender ambos os lados, já que melhora o trânsito naquela região e, ao mesmo tempo, atende interesses comerciais da empresa que está localizada exatamente numa das esquinas.

O supermercado São Sebastião é um dos maiores de Santa Cruz e foi fundado em 1979. Por isso, nos últimos anos a esquina da Clementino Gonçalves tornou-se um local de intenso fluxo de veículos. A situação piorou quando a rua Fernando Souza Santos ganhou mão única e a conversão na avenida Clementino foi proibida.

Segundo Lourival Botelho, 58, dezenas de clientes do supermercado que, desatentos, faziam a conversão, eram multados. A empresa, inclusive, disponibilizou um funcionário, durante algum tempo, para permanecer na esquina e alertar os motoristas.

A construção da rotatória é uma antiga reivindicação do supermercado. Segundo Lourival Botelho, já houve conversações em governos anteriores, de Adilson Mira (PSDB) e Maura Macieirinha (PSDB). “Mesmo dispostos a pagar pelo empreendimento, nunca fomos atendidos. Agora, porém, houve interesse do prefeito Otacílio e a obra vai sair”, explicou.

Segundo o empresário, a princípio o prefeito disse que o município não tinha recursos para este tipo de obra. Entretanto, quando Botelho se dispôs a pagar os custos, a parceria foi formalizada. Na semana passada, a Câmara Municipal já aprovou projeto autorizando a empresa a repassar os custos dos serviços ao município.

A rotatória será construída pela Codesan, empresa de economia mista da prefeitura. O custo está avaliado em R$ 22 mil e a avenida terá uma pequena curva numa das pistas, ampliando sua largura e facilitando a conversão no dispositivo.

Haverá, inclusive, a remoção de pelo menos dois postes. Botelho confirmou que já houve uma série de acidentes na esquina do estabelecimento. A rua lateral voltará a ter mão dupla, segundo o projeto.

O supermercado disponibiliza vagas de estacionamento para clientes na frente do prédio, na lateral e numa área com entrada pela rua Fernando Santos. Mesmo assim, há poucas vagas no perímetro em torno do estabelecimento.